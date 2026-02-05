Suiza pondrá a prueba este miércoles casi 5000 sirenas de alarma en todo su territorio para verificar su funcionamiento en caso de peligro inminente. El ejercicio forma parte de un simulacro anual de protección civil y va acompañado de recomendaciones directas a la población sobre su nivel de preparación ante un evento grave. Las autoridades federales activarán distintos tipos de alarmas, incluidas las destinadas a emergencias generales y las vinculadas a riesgos relacionados con presas. El objetivo es comprobar tanto los sistemas técnicos como la capacidad de reacción ciudadana. El ensayo se desarrollará de forma coordinada en todo el país y también alcanzará al Principado de Liechtenstein mediante notificaciones informativas. “Casi 5000 sirenas de alarma sonarán este miércoles en toda Suiza como parte de una prueba anual para verificar su buen funcionamiento en caso de peligro inminente”. Así lo informaron las autoridades suizas. El ejercicio incluye tanto “las sirenas de alarma general como las alarmas de agua, ubicadas a proximidad de las presas para avisar a los habitantes de alrededores que deben evacuar de inmediato”. Las autoridades subrayaron que el simulacro no responde a una amenaza real, pero busca garantizar la operatividad de los sistemas ante situaciones extremas. “La alarma general será un sonido oscilante continuo que comenzará a las 13:30 y durará un minuto”, indicaron las autoridades, aunque aclararon que “podrá repetirse a las 14:00”. En el caso de las alarmas vinculadas al agua, “serán doce sonidos graves de 20 segundos cada uno, separados por intervalos de 10 segundos”. Estas se probarán “entre las 14:00 y las 16:30 en las zonas cercanas a presas”. Junto a las sirenas, las autoridades enviarán una notificación de “información” a través de la aplicación Alertswiss. Se trata del nivel más bajo de alerta. El mensaje servirá para “comprobar la capacidad del envío de un gran número de mensajes y avisar de que no se trata de una alarma real”. También recomendaron a la población descargar la aplicación en sus teléfonos móviles. Esta notificación se enviará igualmente en el Principado de Liechtenstein, país vecino de Suiza, como parte del mismo ejercicio preventivo. El Gobierno suizo instó a la población a contar con provisiones ante un suceso inesperado. Entre ellas, recomendó disponer de “nueve litros de agua por persona” y “alimentos perecederos suficientes para una semana”. La lista incluye “radio, linterna, pilas, velas, cerillas, estufa de gas, 50 mascarillas por persona, desinfectante, medicamentos, artículos de aseo y dinero en efectivo”, además de comida para animales. Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte de la preparación básica ante emergencias graves. Por otro lado, las autoridades instaron a las poblaciones situadas “a 50 kilómetros menos de una central nuclear” a comprobar que disponen de comprimidos de yodo. Esta prevención afecta a “las poblaciones de Lucerna, Basilea, Zúrich y alrededores”, donde los comprimidos fueron distribuidos por última vez en otoño de 2023. “En caso de un accidente nuclear grave, la ingesta de estos comprimidos evita que el yodo radioactivo se acumule en la tiroides y provoque un cáncer”, recordaron las autoridades suizas.