Óscar Puente: Con un PP "decente y sensato" Mazón no hubiera durado un año tras la dana.

El Gobierno busca desactivar el conflicto ferroviario antes de febrero. El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció la apertura de una mesa de diálogo con los maquinistas para atender sus demandas y evitar la huelga prevista entre el 9 y el 11 de febrero.

En paralelo, confirmó que este año comenzará la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, uno de los ejes clave de la movilidad del país.

El anuncio llegó tras una serie de incidentes que tensionaron el sistema y colocaron la seguridad y la fiabilidad en el centro del debate público.

El Ejecutivo combina negociación laboral con un plan de inversiones para sostener el servicio y recuperar la confianza de los usuarios.

Puente expresó comprensión por el clima interno del colectivo y reconoció la legitimidad de sus reclamos. Aun así, señaló que los paros no resultan el mejor camino y reafirmó su disposición a dialogar “las veces que haga falta” para proteger a los viajeros y al propio sistema ferroviario.

El ministro también puso en valor el compromiso profesional de los maquinistas y los convocó a priorizar el entendimiento. El objetivo oficial apunta a mejorar la seguridad, la comodidad y el confort sin afectar a millones de personas que dependen del tren a diario.

¿Cómo busca el Gobierno evitar la huelga de febrero?

La estrategia pasa por abrir una mesa formal con el Semaf y canalizar allí las reivindicaciones. Transportes sostiene que el diálogo ofrece un marco más eficaz para acordar mejoras y reducir riesgos operativos en la red.

Captura de video de la rueda de prensa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que ha considerado este lunes que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "rato y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura.

Puente recordó antecedentes recientes en los que la negociación permitió desactivar conflictos en plazos breves. Ese mensaje busca transmitir voluntad política y capacidad de respuesta, con el foco puesto en la seguridad y la continuidad del servicio.

Desde el Ejecutivo insisten en que el cuidado del sistema exige corresponsabilidad. La apelación al “sentir la camiseta” intenta reforzar un consenso básico: sostener un servicio valorado por los usuarios mientras se corrigen fallas y se refuerza el mantenimiento.

¿Qué implica la renovación integral del AVE Madrid-Barcelona?

El plan anunciado va más allá de intervenciones puntuales. La renovación abarcará la vía y los sistemas para elevar estándares de confort y fiabilidad, con prioridad en el tramo Madrid–Calatayud, señalado como el más exigente en términos de comodidad.

La modernización habilitará, cuando se incorpore el material rodante adecuado, velocidades de hasta 350 kilómetros por hora.

Ese salto técnico permitirá reducir el viaje entre Madrid y Barcelona a menos de dos horas, un objetivo que el ministro ya había anticipado.

Transportes asegura que la inversión en infraestructura y mantenimiento creció de manera sostenida en los últimos meses.

Con ese respaldo, el Gobierno apuesta a consolidar un AVE más robusto, capaz de absorber la demanda y de ofrecer previsibilidad tras los episodios recientes.