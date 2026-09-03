Amancio Ortega continúa expandiendo su imperio inmobiliario a nivel internacional. El fundador de Zara se encuentra en negociaciones, a través de Pontegadea, para la adquisición de un nuevo rascacielos en Estados Unidos por un monto aproximado de 500 millones de dólares, equivalentes a 440 millones de euros al tipo de cambio actual.

El inmueble objeto de la transacción es One North Wacker, una torre de 50 plantas situada en el corazón del distrito financiero de Chicago, reconocido como una de las áreas de oficinas más valoradas del país. Esta operación, aún en fase de negociaciones, reforzaría la presencia del empresario gallego en uno de sus mercados predilectos para la inversión.

De concretarse el acuerdo, el edificio se integraría a una cartera inmobiliaria que ya supera los 21.000 millones de euros, consolidando a Pontegadea como uno de los principales propietarios inmobiliarios privados a nivel global.

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El rascacielos de Chicago que Amancio Ortega busca para Pontegadea

El edificio que se encuentra en el centro de la negociación está localizado en el número uno de North Wacker Drive, en el núcleo del Loop, reconocido como el distrito financiero de Chicago.

Con 199 metros de altura y 50 plantas, esta edificación fue erigida entre 1999 y 2002 para servir como sede de la entidad financiera suiza UBS. En la actualidad, también acoge a empresas de renombre, incluyendo a PwC, el bufete legal Barnes & Thornburg y Fitch Ratings, dotándolo de una alta tasa de ocupación y estabilidad.

La propiedad es actualmente de la inmobiliaria Irvine, que pertenece al empresario estadounidense Donald Bren, cuya fortuna se estima en aproximadamente 19.200 millones de dólares, según datos de Forbes.

La comercialización del inmueble ha sido encomendada a Eastdil, una firma que ha sido adquirida por Savills. La publicación especializada CoStar ha informado que Pontegadea se encuentra en negociaciones para adquirir el edificio. No obstante, desde la sociedad inversora de Ortega han decidido no emitir comentarios sobre esta potencial transacción.

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Amancio Ortega incrementa su cartera inmobiliaria por encima de 21.000 millones de euros

La posible adquisición de One North Wacker fortalecería una cartera inmobiliaria que ya está valorada en más de 21.000 millones de euros.

Durante los últimos años, Amancio Ortega ha reinvertido una porción considerable de los dividendos obtenidos de Inditex, grupo del cual posee aproximadamente el 60 % del capital, en activos inmobiliarios que se consideran estratégicos o de alta calidad.

Estados Unidos se destaca entre los principales destinos de dichas inversiones, junto con España y el Reino Unido. En Chicago, Pontegadea ya posee varios activos de relevancia.

En 2023, adquirió un edificio residencial de alquiler ubicado en 727 West Madison Street por 232 millones de dólares. Además, es propietario del hotel Eurostars Magnificent Mile, adquirido en 2019 por aproximadamente 65 millones de dólares, junto con el antiguo Esquire Theater, que ha sido transformado en locales comerciales ocupados por marcas de lujo y restaurantes.

A estas inversiones se suma el edificio comercial situado en 730-750 Michigan Avenue, que fue adquirido en 2015 por 350 millones de dólares, en una de las avenidas comerciales más relevantes de la ciudad.

Amancio Ortega refuerza su apuesta por Estados Unidos

La presencia de Amancio Ortega en Estados Unidos se extiende mucho más allá de Chicago.

En 2022, llevó a cabo una de sus más significativas operaciones inmobiliarias al adquirir, a través de la filial Ponte Gadea Compass, siete plataformas logísticas distribuidas entre Texas, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee por 905 millones de euros. Estos activos poseen contratos de arrendamiento a largo plazo con firmas como Amazon, Nestlé, FedEx y Home Depot.

Ese mismo año, también compró un rascacielos residencial de lujo para arrendamiento ubicado en 19 Dutch Street, en el distrito financiero de Nueva York, en las proximidades del World Trade Center.

En Miami, otra de las ciudades donde más ha invertido, adquirió en 2016 el Southeast Financial Center por 470 millones de dólares y, en 2025, sumó el Sabadell Financial Center, edificio donde el Banco Sabadell mantiene su sede en Estados Unidos.

La expansión también se extiende a otras ciudades estadounidenses. Pontegadea compró el complejo de oficinas Arbor Blocks en Seattle por 377 millones de dólares, que es uno de los principales centros de trabajo de Meta, así como un complejo de oficinas cercano a la Casa Blanca, en Washington D. C., adquirido a Blackstone por 207 millones de dólares.

Además de sus inversiones inmobiliarias, durante 2026 Amancio Ortega ha llevado a cabo relevantes transacciones empresariales, entre ellas la compra de un almacén logístico de Lactalis en Canadá y una inversión superior a 1000 millones de euros en la compañía australiana de infraestructuras portuarias Qube, fortaleciendo así la estrategia internacional de diversificación de Pontegadea.