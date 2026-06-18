Se despiden las vacaciones en coche: desde 2027 limitarán la entrada de vehículos, impondrán una tasa y aplicarán multas de hasta 30.000 euros

El Consell de Mallorca ha confirmado que a partir de la temporada turística de 2027 entrarán en vigor nuevas restricciones para los vehículos que accedan a la isla, una medida que busca reducir la congestión en las carreteras y mejorar la circulación durante los meses de mayor afluencia turística.

La iniciativa contempla limitar la entrada de coches, establecer un máximo de vehículos para personas no residentes y aplicar una tasa disuasoria cuya cuantía todavía no ha sido fijada . Además, quienes incumplan las futuras restricciones podrán enfrentarse a sanciones económicas de gran cuantía.

La propuesta sigue la línea de las regulaciones ya implantadas en otras islas del archipiélago balear y marca un nuevo paso en la estrategia para controlar el crecimiento del tráfico rodado en uno de los principales destinos turísticos de España.

Se despiden las vacaciones en coche: desde 2027 limitarán la entrada de vehículos, impondrán una tasa y aplicarán multas de hasta 30.000 euros

Mallorca limitará la entrada de vehículos para evitar el colapso de las carreteras

El conseller insular de Movilidad, Fernando Rubio, confirmó que Mallorca limitará la entrada de vehículos en la isla y aplicará una tasa a partir de la temporada turística de 2027.

Durante el debate celebrado en el pleno del Consell de Mallorca, Rubio defendió la necesidad de actuar ante el incremento constante del parque automovilístico y recordó que el territorio insular tiene una capacidad limitada para absorber más tráfico.

En este contexto, afirmó que el territorio es “limitado” y respaldó una proposición de ley que pretende restringir la entrada de vehículos en la isla para mejorar la movilidad y reducir la saturación de las carreteras durante los periodos de máxima afluencia turística.

La futura regulación propone fijar un número máximo de vehículos pertenecientes a personas residentes fuera de Mallorca, aunque esa cifra todavía deberá determinarse mediante estudios específicos.

Qué vehículos estarán afectados por las nuevas restricciones en Mallorca

La norma establece diferencias entre residentes y no residentes. Los residentes mallorquines quedarán excluidos de las limitaciones previstas en la futura ley.

Por su parte, las personas no residentes que dispongan de una vivienda en Mallorca podrán mantener un vehículo, siempre que este tribute en la isla. Esta excepción busca compatibilizar el control del tráfico con los derechos de quienes poseen una propiedad en el territorio.

Además de limitar la entrada de vehículos particulares, la propuesta también contempla establecer un techo para los automóviles destinados al alquiler, uno de los segmentos que más ha crecido durante los últimos años.

La iniciativa incorpora igualmente una tasa con carácter disuasorio para los vehículos que accedan a la isla, aunque el importe definitivo se determinará posteriormente mediante una ordenanza fiscal.

Multas de hasta 30.000 euros y un sistema de control basado en estudios de carga

Uno de los aspectos más relevantes de la futura regulación es el régimen sancionador previsto para quienes incumplan las limitaciones de acceso.

Según recoge la proposición de ley, las sanciones oscilarán entre los 300 y los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

El conseller Fernando Rubio calificó de “histórico” el avance de esta iniciativa legislativa y defendió que permitirá “garantizar la movilidad de los mallorquines por las carreteras y su calidad de vida”.

La futura normativa prevé además que un estudio de carga, con carácter anual o bienal, determine cuántos vehículos puede absorber la isla sin comprometer la movilidad ni generar situaciones de colapso circulatorio.

El dato que explica la decisión: Mallorca ya supera el millón de coches

Se despiden las vacaciones en coche: desde 2027 limitarán la entrada de vehículos, impondrán una tasa y aplicarán multas de hasta 30.000 euros

Las cifras aportadas por el Consell de Mallorca reflejan la magnitud del desafío al que se enfrenta la isla en materia de movilidad.

Según los datos oficiales, Mallorca cuenta actualmente con un millón de coches circulando en su territorio, una cifra especialmente elevada para una isla con una fuerte presión turística durante buena parte del año.

A ello se suma el incremento de vehículos procedentes del exterior. Solo en 2023 llegaron a la isla a través de los puertos unos 400.000 automóviles.

El dato resulta aún más significativo al compararlo con años anteriores. Según el Consell, esa cifra supone el doble de los vehículos que entraron en Mallorca en 2017, una evolución que ha impulsado la adopción de medidas para contener el crecimiento del tráfico rodado.