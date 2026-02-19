En España, Lidl vuelve a estar en el foco por otro de sus productos estrella: una mopa de vapor 3 en 1 que promete revolucionar la limpieza del hogar. El dispositivo, que funciona tanto como escoba de vapor como limpiador de mano, se adapta a todo tipo de superficies. Su versatilidad y practicidad ha generado furor entre los consumidores, con reseñas que destacan su potencia, rapidez y facilidad de uso. Además, su precio accesible y su rendimiento profesional la han convertido en una de las compras más buscadas del momento. Desde su lanzamiento, se han llenado de comentarios positivos que aseguran que vale cada euro que cuesta: "Solo inviertes todo tu dinero limpiando tu baño con esto“, escribió un comprador en la página web de Lidl. Esta escoba de vapor combina practicidad y potencia, ofreciendo una limpieza profunda en suelos, baldosas, alfombras y otras superficies del hogar. En ese sentido, sus características son las siguientes: Potencia: 1500 WCapacidad del depósito: 350 mlVapor listo en 30 segundosIntensidad de vapor ajustable de forma continuaUnidad de vapor extraíble, ideal para usarla también como limpiador de manoMango plegable que permite ahorrar espacio al guardarlaTiempo de funcionamiento: aprox. 11 minutos por llenadoLongitud del cable: 6 metrosClase de protección: IPX4Peso: 3,15 kgMedidas: 32,4 x 18 x 112,2 cm El precio oficial del modelo es de 39,99 euros, una cifra que resulta competitiva para un producto de estas prestaciones. Las opiniones de los compradores resaltan su excelente relación calidad-precio, especialmente por la cantidad de accesorios incluidos y su doble función como escoba y limpiador portátil. Muchos usuarios destacan que, frente a modelos más caros, esta opción ofrece resultados comparables en menos tiempo y con un consumo energético reducido. La mopa de vapor solo está disponible en la tienda online de Lidl, ya que no se vende en establecimientos físicos. Asimismo, la venta exclusiva por internet busca facilitar el acceso a todo el país. Para adquirirla, los clientes deben acceder al sitio web oficial de la cadena, seleccionar el producto y completar la compra de manera segura desde la sección “Hogar y limpieza”.