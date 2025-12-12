Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

El jueves, 11 de diciembre de 2025, los números ganadores del sorteo fueron "12 13 14 20 38 46", el número complementario es el "31", el de reintegro es el "0" y el Joker es "2278934".

En la reciente lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que en la categoría con seis aciertos, se registraron 2 ganadores que recibirán un galardón de 693454.89 euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 11743904 euros, de los cuales se entregaron 6459147.0 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 2 acierto con un premio de 693454.9 euros

5 aciertos más el complementario: 5 acertantes con 44980.86 euros ganados

5 aciertos: 131 acertantes con un premio de 3147.52 euros

4 aciertos: 9650 acertantes con un premio de 62.15 euros

3 aciertos: 192044 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1056958 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuántos euros puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos: 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos: el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El valor mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un importe extra de 1 euro.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener siempre el control sobre el tiempo y el dinero invertido.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación en el manejo de la situación.