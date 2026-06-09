La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del lunes 8 de junio

Durante el lunes, 8 de junio de 2026,

Los números ganadores son 06 11 18 38 39 48, la cifra complementaria es 42 y el número de reintegro es 0.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

Para el sorteo del lunes, 8 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.696.668 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.566.583,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

3.Cinco aciertos: 70 ganadores con un premio de 3.845,03 euros.

4.Cuatro aciertos: 4934 ganadores con un premio de 27,28 euros.

5.Tres aciertos: 96144 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 570739 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de difusión.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con un presupuesto fijo, toma pausas y aléjate si deja de ser divertido.

No persigas pérdidas ni juegues bajo estrés; si necesitas ayuda, contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribe a oficina@jugadoresanonimos.org.