El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del sábado 18 de julio

Durante el sábado, 18 de julio de 2026,

Los números ganadores son 12, 14, 22, 25, 45 y 49; la cifra complementaria es el 11 y el número de reintegro es el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

Para el sorteo del sábado, 18 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.941.014 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.358.778,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

3.Cinco aciertos: 69 ganadores con un premio de 3.230,38 euros.

4.Cuatro aciertos: 4593 ganadores con un premio de 24,26 euros.

5.Tres aciertos: 92185 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 494018 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El costo de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto y un tiempo antes de jugar y respétalos siempre. Juega por diversión, evita perseguir pérdidas y haz pausas frecuentes.

Si notas ansiedad, ocultas gastos o sientes que pierdes el control, busca apoyo. Puedes llamar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.