Prohíben el servicio doméstico en todos los hogares donde las amas de casa no estén registradas

Muchas personas trabajan como amas de casa y mantienen sus hogares sin recibir salarios ni reconocimiento por su labor. Las actividades domésticas, como cuidar a los niños, atender a personas mayores, limpiar o cocinar son fundamentales para mantener el equilibrio en la familia.

En España, el número de amas de casa ha disminuido en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 había cinco millones de personas en esta situación y en la actualidad ese número se ha reducido a tan solo 2,8 millones.

En este contexto es que la Ley Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en 1995, se olvidó del servicio doméstico. Sin embargo, una disposición adicional y un real decreto promulgado el año pasado exige que los empleadores garanticen condiciones seguras para las personas que trabajen en su casa en tareas domésticas. Las normativas estarán enfocadas en la protección contra la violencia y los riesgos físicos.

Este es el requisito que se deberá cumplir para poder contar con servicio doméstico. Shutterstock

El requisito obligatorio para el servicio doméstico

Esta normativa no podía aplicarse debido a la falta de una herramienta que hiciese posible el cumplimiento en todos los hogares con empleados de servicio doméstico. Ahora ya es una realidad gracias a la aplicación digital desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) que se puede encontrar en el portal Prevención10.es, disponible para todos los empleados que la necesiten.

Con esta herramienta digital, se generará un nuevo documento formal para la evaluación de riesgos personalizada, en donde se contemplan las características del domicilio como el tipo de funciones que se desarrollan por parte del trabajador, limpieza, jardinería, cocina, conducción y cuidado de otras personas.

El recurso está pensado para identificar fuentes de riesgo para los trabajadores domésticos y poder valorar su nivel de gravedad. Además, se pueden asignar responsables, plazos de corrección, costes estimados y registrar la puesta en marcha de medidas para combatir esos peligros. Por último, se puede generar con todo ello un informe final de evaluación de riesgos laborales.

Estas son las sanciones que aplicará el Gobierno por no cumplir con las leyes para el servicio doméstico. Freepik

Las sanciones por no cumplir con el requisito del servicio doméstico

Los empleados del hogar son uno de los colectivos profesionales más expuestos a la vulneración de sus derechos fundamentales. Se estima que muchas ejercen su labor sin estar dada de alta en la Seguridad Social. Esta situación constituye una infracción que puede acarrear consecuencias económicas para el empleador.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) es clara al respecto y en el artículo 22.2 se tipifica como infracción grave “no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio“.

Esta falta conlleva una sanción económica que puede alcanzar los 12.000 euros según su grado: