El tiempo en España durante este sábado, 31 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 31 de enero

El clima en España se caracterizará por la circulación atlántica, con cielos nubosos y precipitaciones en el tercio norte, donde se prevén tormentas aisladas y granizo. En la mitad norte, se espera nieve en montañas a partir de 700/1000m, subiendo a 1200/1400m al final del día.

Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste, mientras que en el resto descenderán, especialmente en el este y Baleares. Habrá heladas débiles en la mitad norte y viento de componente oeste, con rachas fuertes en litorales y montañas del centro y norte. En Canarias, se prevé un clima poco nuboso.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

El clima en Madrid estará nuboso con claros transitorios, temperaturas entre 4 y 12 grados y posibilidad de brumas y precipitaciones débiles en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con lluvias débiles en las sierras y temperaturas entre 4 y 19 grados, en descenso. Vientos moderados del oeste, fuertes en el tercio oriental y sierras Béticas, disminuyendo por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará muy nuboso en el Pirineo, con precipitaciones persistentes y nevadas significativas en el valle de Arán. En el resto de la región, se espera nubosidad a primeras horas y probabilidad de precipitaciones débiles, que remitirán durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 17 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento moderado a fuerte del oeste.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con precipitaciones débiles en el Pirineo e intervalos nubosos en el sistema Ibérico, mientras que en el resto de la región habrá predominio de poco nuboso. La cota de nieve estará entre 800-1300 m, con nevadas significativas en el Pirineo durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 15 grados, con un ligero ascenso de las mínimas en el Pirineo y heladas débiles en algunas áreas. Se espera viento moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes que disminuirán al final del día.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con probables nieblas matinales en zonas altas de la Cordillera. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en la Cordillera, que cesarán al inicio de la tarde. La cota de nieve ascenderá de 700-800 metros a 1200-1400 metros. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 3 grados, con descensos ligeros en las máximas en la mitad oriental y heladas débiles en las zonas altas. El viento será flojo en el interior y fuerte en el litoral, amainando por la tarde.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima en Menorca y Mallorca será nuboso a cubierto, con chubascos ocasionales que pueden ser fuertes, acompañados de tormenta y granizo pequeño y nieve en las cumbres de la sierra de Tramuntana. A mediodía, se espera que el cielo se aclare. En Ibiza y Formentera, habrá intervalos nubosos con chubascos ocasionales y granizo, tendiendo a poco nuboso por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 16 grados, con un viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas de hasta 90 km/h y 120 km/h en zonas altas.

En Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, cielos nubosos con posibilidad de lloviznas hasta la mañana, luego claros. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas entre 12 y 23 grados. Viento del norte en la provincia oriental y del nordeste en la occidental, con intervalos de fuerte en vertientes expuestas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas en descenso que alcanzarán un máximo de 19 grados y un mínimo de 4 grados, además de viento fuerte del oeste con rachas muy intensas en el interior de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en montaña y en la primera mitad del día; la cota de nieve oscilará entre 800 y 1000 metros por la mañana, subiendo a 1300 o 1500 metros al mediodía. Las temperaturas variarán entre -1 grado de mínima y 14 grados de máxima, con heladas débiles en cotas altas y un viento moderado de componente oeste, con rachas fuertes en el Sistema Central y en el extremo este durante el día.

El clima de hoy se caracterizará por cielos poco nubosos por la mañana, con brumas y nieblas en algunas zonas. Por la tarde, la nubosidad aumentará y se esperan precipitaciones débiles en el nordeste y sudeste. Las temperaturas oscilarán entre -1 y 14 grados, con heladas débiles en las montañas y viento moderado del oeste, que amainará al final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas entre 14 y 18 grados, con vientos fuertes del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles en el sur que remitirán por la tarde y temperaturas en descenso, alcanzando un máximo de 14 grados y un mínimo de 2 grados.

Nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles por la mañana, mejorando a intervalos nubosos por la tarde; temperaturas entre 5 y 14 grados, con heladas débiles en montaña y viento moderado del oeste y suroeste.