La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 3 de noviembre

El clima en España se prevé estable en la mayor parte de la Península, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, la humedad del Mediterráneo generará cielos nubosos en los extremos nordeste y sureste, así como en Baleares, donde se esperan chubascos ocasionales, especialmente en Cataluña y posiblemente en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.



En el norte, se anticipa nubosidad baja matinal en la meseta Norte y el extremo norte peninsular, con posibilidad de lluvias débiles en el Cantábrico oriental. Por la tarde, un frente se acercará a Galicia, cubriendo los cielos y dejando precipitaciones en el oeste de la comunidad. En Canarias, se espera un tiempo poco nuboso o con intervalos de nubes altas.



Las temperaturas máximas descenderán en las regiones mediterráneas y Canarias orientales, mientras que aumentarán en el resto del país, especialmente en las montañas del centro y norte. Se prevén heladas débiles en el norte peninsular y temperaturas superiores a 30 grados en Canarias. Los vientos serán moderados, con intervalos fuertes en algunas zonas del Mediterráneo y Galicia.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso y viento flojo de dirección variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes bajas en la vertiente mediterránea, donde podrían ocurrir lloviznas en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas descenderán a 7 grados en la vertiente atlántica, mientras que las máximas alcanzarán los 26 grados en otras zonas. Los vientos serán flojos y cambiarán a levante en el litoral mediterráneo por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el litoral y prelitoral centrales, mientras que el resto tendrá predominio de cielo poco nuboso. Habrá intervalos de nubes bajas matinales en la Depresión Central, con probabilidad de brumas y bancos de niebla. Se esperan chubascos en el litoral central. Las temperaturas mínimas descenderán a 4 grados, con heladas débiles en el Pirineo y las máximas alcanzarán los 23 grados en la cara norte del Pirineo y el norte del Ampurdán. El viento será moderado con rachas fuertes en el sur de Tarragona, tendiendo a amainar.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado, aunque habrá intervalos de nubes bajas en el Pirineo por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 2 grados, con heladas débiles en el Pirineo, mientras que las máximas alcanzarán los 20 grados en el sistema Ibérico y el Pirineo occidental, manteniéndose estables en el resto de la región. El viento será flojo del noroeste al inicio, cambiando a dirección variable posteriormente.

El clima en Asturias se presentará nuboso, con claros en las horas centrales y aumentando a cubierto al final del día. Habrá brumas y probables nieblas matinales en zonas altas, con temperaturas mínimas en descenso y máximas que oscilarán entre 20 y 3 grados. Se prevén vientos flojos que se intensificarán en el interior, con posibilidad de heladas débiles en las cumbres.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

En Mallorca y Menorca, se esperan intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales. En Ibiza y Formentera, el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas descenderán y el viento será flojo a moderado del norte, con intervalos fuertes en Menorca, cambiando a viento flojo de dirección variable por la tarde.

Despejado con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 19 ºC y ligeros ascensos en las islas montañosas, mientras que las máximas alcanzarán hasta 32 ºC en zonas del sur de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, este de La Palma y amplias áreas del sur de Tenerife y Gran Canaria. Viento de flojo a moderado del nordeste en las islas orientales y del este en las occidentales, rolando a sureste al final del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en el tercio sur por la mañana, con temperaturas entre 7 y 24 grados y posibilidad de precipitaciones débiles en Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con brumas y nieblas matinales en la meseta y un aumento de nubosidad al final del día en el noroeste; las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 20 grados de máxima, con heladas débiles en las cotas altas de montaña y un viento variable que tenderá a ser flojo del sur por la tarde.

El clima se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes altas, despejándose en las horas centrales del día. Se esperan brumas y bancos de niebla en zonas altas de Cuenca y Albacete al inicio y final del día. Las temperaturas mínimas descenderán a 2 grados, mientras que las máximas ascenderán hasta 21 grados, salvo en el sureste de Albacete donde habrá descensos. El viento será flojo, predominando el este por la mañana y el sur por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 17 y 24 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados de levante al final del día. Por otro lado,

En Melilla, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas entre 18 y 25 grados y vientos flojos del este por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso, con brumas y nieblas matinales en zonas altas, temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 23 y vientos flojos que aumentarán a moderados al final del día.

Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos al inicio, brumas matinales en zonas altas, temperaturas mínimas de 3°C y máximas de 18°C, con vientos flojos que se intensificarán al final del día.

En La Rioja, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 20 grados y un viento flojo del sur y sureste.