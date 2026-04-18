El tiempo en España durante este sábado, 18 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá influenciado por altas presiones en el sur y el área mediterránea, con inestabilidad en los sistemas montañosos del interior. Se prevén tormentas y chubascos fuertes en el sistema Central, Pirineos y meseta norte, mientras que en la meseta sur serán poco probables. En el norte de Galicia habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles, mientras que en el resto del país predominan cielos despejados. Las temperaturas máximas aumentarán en Galicia y se mantendrán estables en general, con mínimas en ascenso. El viento será variable y moderado en diversas regiones. El clima en Madrid se presentará con intervalos de nubes altas y posibilidad de chubascos dispersos en la Sierra, con temperaturas mínimas en ascenso y viento flojo del suroeste. Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con brumas y niebla matinal en el litoral. Posibles chubascos en las sierras orientales. Temperaturas entre 10 y 32 grados, con vientos flojos y levante fuerte en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas. En el litoral, se esperan nubes bajas y posibles bancos de niebla en las primeras y últimas horas del día. En el Pirineo, habrá nubosidad con probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 29 grados, con un ligero ascenso y viento flojo variable, predominando del sur por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. En el sistema Ibérico y el Pirineo, se esperan chubascos por la tarde, posiblemente acompañados de tormentas, con riesgo de que sean fuertes en el Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre 8 grados de mínima y 30 grados de máxima, con un viento flojo que variará en dirección, predominando del sur y este por la tarde. El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con claros en las horas centrales del día. Habrá brumas y nieblas en la Cordillera y se esperan chubascos dispersos por la tarde, especialmente en zonas montañosas, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 20 grados, con vientos flojos en el interior y moderados en el litoral. El clima se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 25 grados, con ligeros ascensos. Habrá viento flojo de dirección variable y brisas costeras en Mallorca. Intervalos de nubes medias y altas sin descartar evolución en el interior de las islas centrales, con baja probabilidad de precipitación aislada y ocasional y posibilidad de tormentas por la tarde-noche. Calima significativa en medianías y cumbres. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, alcanzando máximas de 29 ºC y mínimas de 17 ºC. Viento flojo a moderado de componente este, con intervalos de fuerte en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura durante la primera mitad del día. En cumbres, moderado del sur con rachas muy fuertes en La Palma, La Gomera y Tenerife. Cielo poco nuboso con temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable en la Comunidad Valenciana. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso al inicio, con nubes altas y algunas nubes bajas en el extremo nororiental. A partir del mediodía, se espera un aumento de nubosidad con lluvias y chubascos, más intensos hacia el este y la mitad occidental de la meseta y posibilidad de granizo. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 29 grados, con un ligero ascenso general, excepto en el extremo nororiental donde las máximas descenderán. El viento será variable, tendiendo a sur y suroeste, con rachas muy fuertes asociadas a las tormentas. Cielos velados con nubosidad de evolución en zonas montañosas. A partir del mediodía, se esperan chubascos y tormentas en el Sistema Ibérico y Central, con posibilidad en otras áreas montañosas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 y 30 grados, con un ligero ascenso y el viento será flojo y variable, predominando del sur. Cielos con intervalos de nubes bajas, temperaturas entre 15 y 21 grados y levante moderado en Madrid. Por otro lado, cielos poco nubosos en Melilla, con temperaturas entre 15 y 22 grados y posibilidad de brumas matinales. El clima será nuboso, con brumas y nieblas matinales y vespertinas y posibilidad de tormentas aisladas en el sur por la tarde; las temperaturas oscilarán entre 8 y 24 grados. El clima en La Rioja se presentará con nubes altas y bajas al inicio, lluvias y chubascos con posibles tormentas en la tarde, temperaturas entre 11 y 28 grados y viento variable.