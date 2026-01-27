El tiempo en España durante este martes, 27 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este martes 27 de enero

El clima en España se verá afectado por una intensa circulación atlántica, con una borrasca sobre las islas británicas. Se espera que un frente frío cruce la Península de noroeste a sureste, generando cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, especialmente en Galicia, sierras Béticas, oeste del Sistema Central y zonas de Andalucía, donde las lluvias pueden ser fuertes.

Las nevadas se extenderán desde Galicia por la mañana hasta las sierras del sureste al final del día, con la cota de nieve descendiendo de 2000m a 500/900m en el noroeste. En Canarias, el clima será poco nuboso, mientras que en el resto del país se prevén nieblas y brumas en zonas elevadas.

Las temperaturas máximas descenderán, siendo más notables en el este, con mínimas también en descenso al final del día en varias regiones. El viento será moderado en el interior y más intenso en los litorales, con rachas muy fuertes en las costas, mientras que en Canarias se espera un viento de flojo a moderado.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Cielos nubosos en Madrid con temperaturas entre 5 y 12 grados, probables nieblas en la Sierra y precipitaciones débiles por la mañana.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones moderadas, más intensas en las sierras Béticas y el litoral mediterráneo oriental. Temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 20 grados, con descensos notables en el litoral almeriense. Heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados de componente oeste, con rachas fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones, más intensas en el Pirineo occidental. La cota de nieve descenderá a 1200-1400 m, con posibles acumulaciones significativas en esa zona. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 2 grados en el sur y ascenderán en el norte, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados en el noreste. Habrá heladas débiles en el Pirineo y vientos moderados del suroeste en el litoral norte.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo cubierto y precipitaciones, especialmente persistentes en el Pirineo, donde la cota de nieve descenderá a 900-1200 m. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 17 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo. Se espera viento moderado a fuerte en el sistema Ibérico y en el Pirineo, mientras que en el resto de la región será flojo a moderado.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias intensas por la mañana, especialmente en la Cordillera y el oeste, disminuyendo por la tarde. La cota de nieve descenderá hasta 600-900 metros. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 2 grados, con heladas débiles en zonas altas y viento moderado del suroeste.

Cómo estará el clima en España este martes 27 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto con algunas precipitaciones ocasionales. Por la noche, se esperan chubascos que podrían incluir tormenta y granizo pequeño. Las temperaturas estarán en ascenso. Viento moderado del oeste y suroeste, con intervalos fuertes y rachas que pueden superar los 70 km/h.

En las islas más orientales, se prevén intervalos de nubosidad baja y alta a partir de la mañana, con cielos poco nubosos al final del día. En las islas montañosas, también se esperan cielos poco nubosos, con algunos intervalos en zonas bajas. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 23 grados, con pocos cambios y un ligero ascenso. El viento será flojo de dirección variable o de componente oeste, con brisas en costas y moderado en cumbres.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con precipitaciones débiles en el interior y viento moderado a fuerte del oeste en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielo nuboso o cubierto y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente persistentes en el suroeste, aunque irán remitiendo por la tarde. La cota de nieve descenderá a 700 metros en el norte y 1000 metros en el sur. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, alcanzando mínimas de -2 grados al final del día y máximas de 13 grados. Se prevén heladas débiles o moderadas en zonas de montaña y dispersas en la meseta, con viento del suroeste que soplará con rachas fuertes por la mañana.

El clima se presentará con cielos nubosos y algunas aperturas de claros por la tarde. Habrá precipitaciones débiles y moderadas, especialmente en la mañana y posibles nieblas en zonas montañosas. La cota de nieve descenderá a 1000-1100 metros. Las temperaturas mínimas bajarán a 0 grados en Ciudad Real y Albacete, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados. Se esperan heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y vientos moderados del oeste y suroeste, con rachas fuertes en la mitad sur y zonas montañosas del norte.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid, con precipitaciones moderadas y temperaturas entre 13 y 16 grados, acompañadas de vientos moderados a fuertes del oeste. Por otro lado, cielos poco nubosos que se volverán nubosos con precipitaciones débiles a moderadas por la tarde, temperaturas entre 13 y 21 grados y vientos moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con claros al final del día, lluvias débiles en la mitad norte y temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 3 grados. Viento flojo a moderado del sur y suroeste. Por otro lado, cielo nuboso con chubascos débiles, temperaturas entre 1 y 9 grados y viento moderado que amainará por la tarde.

El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en la sierra y temperaturas entre 4 y 14 grados, con heladas débiles en zonas altas y viento fuerte por la mañana.