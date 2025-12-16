Qué explica la ciencia sobre uno de los fenómenos más comunes del sueño que sigue generando interrogantes.

Despertar con la vaga sensación de haber soñado, pero sin poder recuperar una sola imagen o palabra, es una experiencia compartida por millones de personas. Soñar forma parte de los procesos normales del sueño, pero recordar esos sueños parece ser un privilegio reservado a unos pocos.

La ciencia ha comenzado a descifrar las razones por las que olvidamos la mayor parte de lo que soñamos, y los hallazgos apuntan a una función específica del cerebro que actúa como un sistema de depuración de recuerdos.

Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos ofrece nuevas claves para entender este enigma nocturno.

Durante la fase REM se activan neuronas que filtran lo que el cerebro decide recordar o descartar.

Qué mecanismos del cerebro están involucrados en el olvido de los sueños

El estudio, liderado por el neurocientífico Thomas Kilduff del Centro Internacional de Neurociencia SRI de California, identificó un grupo de neuronas responsables de eliminar activamente información innecesaria. Estas neuronas, conocidas como células MCH (melanina-concentradora de hormona), se activan principalmente durante la fase REM del sueño, justo cuando ocurren la mayor parte de los sueños.Durante la investigación, realizada en ratones, se observó que activar las células MCH redujo la capacidad de los animales para recordar información recientemente adquirida. Por el contrario, al desactivarlas, los recuerdos se consolidaban con mayor eficacia. Este hallazgo sugiere que estas neuronas funcionan como un filtro natural que selecciona qué conservar y qué descartar.