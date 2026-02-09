El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve este lunes a Andalucía para supervisar sobre el terreno las consecuencias del temporal que afectó a distintas zonas del sur del país. El nuevo desplazamiento se produce apenas tres días después de la última visita presidencial a la comunidad, cuando Sánchez sobrevoló en helicóptero áreas especialmente castigadas de la provincia de Cádiz y se trasladó al puesto de mando avanzado instalado en San Roque. El Ejecutivo busca mantener un seguimiento directo de la evolución de la emergencia y del proceso de recuperación. La comitiva oficial estará integrada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, según confirmó este domingo la Moncloa. El recorrido de este lunes incluye paradas en Huétor Tájar, en la provincia de Granada, y en Villanueva de la Reina, en Jaén. Ambas localidades registraron inundaciones, evacuaciones preventivas y daños materiales a raíz de la persistencia de las lluvias y del desbordamiento de cauces. En estos municipios, el jefe del Ejecutivo tiene previsto reunirse con autoridades locales y responsables de los dispositivos de emergencia para conocer de primera mano la situación actual y las necesidades más urgentes. La prioridad del Gobierno pasa por garantizar la seguridad de los vecinos y evaluar el alcance de los perjuicios en viviendas, infraestructuras y explotaciones agrícolas. Desde el Ejecutivo señalan que estas visitas permiten ajustar los mecanismos de ayuda y coordinar mejor la respuesta institucional en un contexto de episodios meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos. Tras varios días especialmente complicados, Andalucía comienza a recuperar de forma gradual la normalidad. La mayoría de los centros educativos retomaron las clases presenciales y buena parte de las personas evacuadas regresaron a sus hogares. Según datos oficiales, de los cerca de 11.000 desalojados que dejaron las inundaciones, muchos ya pudieron volver a sus viviendas gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas. La previsión de menos lluvias en las próximas horas favorece las tareas de limpieza y evaluación de daños. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia en zonas sensibles y recuerdan que la recuperación total llevará tiempo. El Gobierno central y la Junta de Andalucía continúan coordinando recursos para atender a las familias afectadas y avanzar en la reconstrucción de las áreas más castigadas.