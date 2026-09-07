El ingreso mínimo vital ya llega a casi 894.000 hogares: cuánto se cobra de media y quiénes son los principales beneficiarios

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en agosto a 893.820 hogares en España, lo que supone 128.915 prestaciones activas más que hace un año y un incremento interanual del 16,9%, según la última estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En estos hogares residían 2.725.899 personas, 390.346 más que en agosto del año anterior. De esta forma, el número total de beneficiarios del IMV aumentó un 16,7% interanual, de acuerdo con los datos difundidos este lunes.

La cuantía media de la prestación se situó en 502,8 euros mensuales por hogar, mientras que la nómina abonada durante agosto ascendió a 474,7 millones de euros, según informó EFE a partir de las cifras de la Seguridad Social.

Desde su puesta en marcha hace más de seis años, el ingreso mínimo vital ha protegido a más de 1,3 millones de hogares y ha llegado a más de 3,8 millones de personas.

Cuánto se cobra de ingreso mínimo vital y a cuántos hogares llega

El importe del ingreso mínimo vital no es idéntico para todos los perceptores, ya que depende de la composición y los ingresos de cada unidad de convivencia. Sin embargo, la estadística de agosto sitúa la prestación media efectivamente abonada en 502,8 euros al mes por hogar.

El número de prestaciones activas alcanzó las 893.820, frente a las 764.905 que había aproximadamente un año antes. El crecimiento evidencia una ampliación considerable de la cobertura del IMV durante los últimos doce meses.

También aumentó el número de personas protegidas. Los 2,72 millones de beneficiarios registrados en agosto representan un incremento del 16,7% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

La edad media de las personas beneficiarias se situó en 28,6 años. Si se excluye del cálculo a los titulares de las prestaciones, la media desciende hasta los 20,2 años, un dato que refleja el elevado peso de niños y jóvenes dentro de los hogares cubiertos.

El ingreso mínimo vital ya llega a casi 894.000 hogares: cuánto se cobra de media y quiénes son los principales beneficiarios Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mujeres y menores concentran buena parte de los beneficiarios del IMV

Los datos del INSS muestran un marcado perfil femenino entre los perceptores. Las mujeres representan el 68% de los titulares del ingreso mínimo vital y el 53,4% del conjunto de beneficiarios.

La infancia también ocupa un lugar central dentro de la prestación. Un total de 610.883 hogares, equivalentes al 68,4% de todos los perceptores, tienen menores a cargo. De ellos, 149.075 son hogares monoparentales.

Además, 1.103.781 beneficiarios son menores de edad, lo que representa prácticamente el 40,5% de todas las personas protegidas por el ingreso mínimo vital durante agosto.

A esta cobertura se suma el complemento de ayuda para la infancia (CAPI). En agosto llegó a 623.347 hogares, con una ayuda media de 67,5 euros por menor y de 123,3 euros mensuales por hogar con hijos, reforzando así el apoyo económico destinado a las familias con menores a cargo.