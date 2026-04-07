España pondrá fin a uno de los mecanismos migratorios más utilizados por ciudadanos venezolanos en los últimos años. A partir de junio de 2026, dejará de conceder residencias temporales por razones humanitarias, una vía que permitió regularizar a cientos de miles de personas desde 2018. La decisión, confirmada por la ministra Elma Saiz, implica un giro en la política migratoria. Los venezolanos deberán ajustarse a los procedimientos ordinarios de extranjería, en línea con el resto de los migrantes. Durante casi ocho años, esta autorización funcionó como una respuesta excepcional ante la crisis política y social en Venezuela. En ese período, España otorgó alrededor de 240.000 permisos bajo este esquema, convirtiéndolo en una de las principales puertas de entrada legal para esta comunidad. En 2025 alone, más de 50.000 autorizaciones fueron concedidas, en su mayoría a venezolanos, lo que reflejó el peso de esta vía dentro del sistema migratorio español. El Gobierno sostiene que no se trata de un cambio de fondo, sino de procedimiento. Según explicó Saiz, el objetivo es normalizar el sistema migratorio y equiparar a los venezolanos con el resto de nacionalidades. La medida responde también a que el mecanismo, pensado como excepcional, terminó consolidándose como una vía estructural. En la práctica, permitía una regularización más ágil, con menos requisitos que otras residencias contempladas en la legislación. Además, el sistema de asilo en España se vio presionado por el alto volumen de solicitudes, en gran parte provenientes de Venezuela. Esto llevó a que el permiso humanitario funcionara como una alternativa ante la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado. Aunque se elimina esta vía, el Gobierno asegura que los ciudadanos venezolanos seguirán teniendo opciones para regularizar su situación. Una de las principales será la regularización extraordinaria que España planea implementar hasta el 30 de junio, con potencial alcance para cientos de miles de personas en situación irregular. Sin embargo, especialistas advierten que estos caminos implican mayores requisitos y procesos más complejos, lo que podría dificultar el acceso a la residencia para nuevos migrantes venezolanos. En términos prácticos, el cambio marca el fin de una excepción migratoria clave y el inicio de una etapa con reglas más estrictas y uniformes.