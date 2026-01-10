Ni vinagre ni bicarbonato: el truco que no falla para limpiar la cocina y eliminar toda la grasa adherida a las hornallas.

La limpieza de la cocina es una de las tareas más importantes para garantizar la salubridad del hogar. La mesada, las alacenas, las hornallas y el horno son lugares que deben ser correctamente higienizados para evitar la propagación de bacterias perjudiciales para la salud.

En este sentido, es importante conocer cuáles son los mejores productos y técnicas para dejar cada espacio limpio y desinfectado. Si bien Internet está lleno de consejos para hacerlo, algunas combinaciones pueden ser peligrosas debido a la reacción química que produce la mezcla de sustancias.

Por eso, lo mejor es utilizar artículos testeados y aprobados por organismos de control. Un buen ejemplo de ello son los productos de limpieza de Mercadona.

El gigante valenciano cuenta con cientos de productos de su marca insignia, Bosque Verde, que tienen resultados infalibles y uno de ellos ha llamado la atención de los clientes por su alta efectividad. ¿Cuál es?

Ni vinagre ni bicarbonato: cuál es el producto que elimina toda la grasa de las hornallas

La sección de limpieza de Mercadona es una de las más extensas y completas del mercado. Entre los productos más queridos por los usuarios está la Fregona Microfibra Absorbente de Bosque Verde, el borrador mágico y la famosa lejía que no salpica.

La novedad que ha llamado la atención en redes sociales es el quitagrasas sin espuma, un producto conocido por los clientes que ahora tiene una fórmula mejorada, con una textura más viscosa y sin efecto agua.

El quitagrasas sin espuma Bosque Verde con pistola ahora llega con fórmula mejorada (Foto: mercadona.es)

Gracias a este cambio, la disolución de la grasa de la cocina, la parrilla, las encimeras e incluso algunas ollas y sartenes es más sencilla. Pero eso no es todo, por su composición química, limpiar a fondo sin dañar los materiales es posible.

¿Cómo usar el quitagrasas sin espuma de Mercadona?

Para limpiar superficies de la cocina, como hornallas, azulejos o placas de aluminio, se debe pulverizar el producto con una bayeta húmeda.

En caso de tener una capa de suciedad más difícil, solo debes dejar actuar el producto durante dos minutos o más. Además, es ideal para sacar manchas de humedad de las juntas.

Ni vinagre ni bicarbonato: el truco que no falla para limpiar la cocina y eliminar toda la grasa adherida a las hornallas. Imagen: archivo.