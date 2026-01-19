Marruecos frustra un intento de asalto a la valla de Ceuta durante la final de la Copa de África.

Las autoridades de Marruecos impidieron que más de un centenar de migrantes subsaharianos alcanzara la doble valla fronteriza de la ciudad autónoma española de Ceuta aprovechando la final de la Copa de África, entre la selección marroquí con la de Senegal en la noche del domingo.

Según han informado a EFE fuentes policiales españolas, el intento de asalto se produjo con motivo de la celebración en Rabat de la final de fútbol porque los migrantes, todos ellos subsaharianos, consideraron que la celebración del encuentro de fútbol podría suponer una menor vigilancia policial en la frontera.

La Guardia Civil española, que estaba en situación de alerta, no tuvo que intervenir ya que los migrantes no lograron acceder a la doble valla, que tiene diez metros de altura. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta situación hizo que más de un centenar de subsaharianos tratara de alcanzar los montes próximos a Ceuta, pero fueron interceptados por las fuerzas auxiliares marroquíes desplegadas en la zona.

La Guardia Civil española, que estaba en situación de alerta, no tuvo que intervenir ya que los migrantes no lograron acceder a la doble valla, que tiene diez metros de altura.

Fuentes oficiales marroquíes consultadas por EFE evitaron referirse al incidente.

Según la web del diario marroquí Hespress, unos 140 migrantes fueron interceptados por la Gendarmería de Marruecos en las proximidades de la frontera.

Las detenciones de migrantes procedentes del África subsahariana en las zonas boscosas próximas a la valla de Ceuta son una constante en Marruecos que, según estimaciones oficiales, frustró más de 42.000 intentos de tráfico de personas durante el pasado año.

Fuente: EFE