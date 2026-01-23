CIUDAD DEL VATICANO (VATICANO), 19/01/2026.- El papa León XIV ha recibido este lunes a representantes del movimiento del Camino Neocatecumenal y les ha instado a "no separarse" de la iglesia y a continuar su labor evangelizadora evitando la "rigidez y los moralismos". EFE/ Dicasterio para la Comunicación del Vaticano / Simone Risoluti SÓLO USO EDITORIAL / SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La posible visita del papa León XIV a España vuelve a situar al país en el centro de la agenda vaticana. Aunque el viaje aún no tiene fecha definitiva, las conversaciones entre la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Española avanzan en un contexto marcado por la complejidad organizativa y el peso simbólico de una visita papal.

Desde el Vaticano recuerdan que los desplazamientos internacionales del pontífice se confirman con poco margen, incluso cuando los preparativos ya están en marcha. En este caso, España aparece como un destino prioritario, con un recorrido que incluiría varias diócesis y encuentros de gran impacto social y religioso.

Según informó la agencia EFE, las opciones que se manejan apuntan a dos ventanas temporales concretas, mientras el papa analiza el borrador de agenda presentado por la Iglesia española. El calendario definitivo dependerá, en última instancia, de la decisión personal del pontífice.

La visita del papa a España aún no tiene fecha cerrada

La visita del papa a España no tiene por ahora un día concreto marcado en rojo. De acuerdo con fuentes eclesiales citadas por EFE, inicialmente se valoró el mes de junio, aunque esta opción se considera “ya muy justa” desde el punto de vista organizativo.

Las mismas fuentes indican que también se contempla octubre como alternativa viable. “Las fechas quedan por atinar” y no será “hasta dentro de un mes o dos” cuando se conozca la decisión definitiva y el “programa completo” del viaje del papa León XIV a España.

Desde la Santa Sede recuerdan que “hasta dos meses antes” no se confirman oficialmente los viajes del pontífice. Esta práctica habitual obliga a mantener en suspenso a las diócesis implicadas mientras continúan los trabajos técnicos y logísticos.

Qué ciudades visitaría el papa León XIV en España

El borrador presentado por la Conferencia Episcopal Española incluye paradas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias. La visita del papa a España tendría así un carácter plural, con presencia en distintos territorios y sensibilidades pastorales.

Según EFE, el documento fue entregado el pasado 9 de enero durante una reunión en la que participaron el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y varios responsables de la Iglesia española, entre ellos el presidente de la CEE, Luis Argüello.

Por ahora, “el papa está viendo” esa propuesta y será él quien determine qué actos y encuentros se mantienen. “Tiene que decidir el papa cuáles quiere”, subrayan las fuentes consultadas por la agencia.

Posibles sedes para los actos principales

Entre los espacios planteados para los eventos centrales de la visita del papa a España, las fuentes eclesiales mencionan:

Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Explanada del estadio Metropolitano

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

Estos lugares se barajan como escenario para una misa multitudinaria y un encuentro abierto, considerados “el eje de todas las visitas” previstas en la capital.

Encuentros, agenda social y viaje de Estado

Además de los grandes actos públicos, el programa provisional incluye reuniones con colectivos específicos. Las fuentes destacan encuentros “especialmente con grupos que muestren la acción caritativa de la Iglesia”.

También se contemplan citas con seminaristas, sacerdotes, vida consagrada y representantes del mundo de la cultura y la educación. La visita del papa a España busca así combinar dimensión pastoral, social e institucional.

En paralelo, el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo, ya ha iniciado contactos con la Casa Real y el Gobierno. El objetivo es que el desplazamiento sea “también un viaje de Estado y no solo un viaje pastoral a tres diócesis”, según recoge EFE.

Preparativos y coordinación institucional

Mientras se espera la confirmación definitiva, ya se han constituido equipos de trabajo para coordinar aspectos clave como logística, voluntariado y financiación. La maquinaria organizativa avanza pese a la incertidumbre sobre las fechas.

Desde el Arzobispado de Madrid también se han producido contactos con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar los preparativos de la visita del papa a España.

Las fuentes insisten en que todo está supeditado a las instrucciones finales de León XIV. Solo entonces se activará plenamente un dispositivo que movilizará a instituciones civiles, eclesiales y miles de fieles.