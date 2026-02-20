El transporte público de Zaragoza es gratuito para determinados jubilados que tengan la tarjeta de pensionista. De esta manera, podrán coger el bus sin pagar, lo cual será un alivio económico. Vale destacar que los pensionistas deben renovar cada año este documento para acceder al beneficio. Sin embargo, también hay novedades acerca del lugar al que deben acudir las personas para hacer el trámite. Desde hace años, el trámite se hace en las oficinas de atención al cliente de Avanza, dentro del conocido Centro Comercial El Caracol, en el paseo de Independencia de Zaragoza. Se trata de un espacio que ya se consolidó como una referencia para cada usuario de transporte público de la ciudad; es especial para los jubilados que renuevan su tarjeta gratuita de pensionista. No obstante, ahora la oficina para renovar o pedir esta tarjeta específica se trasladó hacia el local siguiente en el mismo centro comercial. Por este motivo, no se trata de un desplazamiento a otro punto de la ciudad. De esta manera, la compañía intentará ofrecer una atención más personalizada para los clientes y de forma ágil. También pretenden disminuir las largas colas que se veían en la oficina principal. De acuerdo al sistema que se venía implementando con anterioridad, los usuarios deben sacar un turno en la pantalla situada en la actual oficina de atención al cliente. Allí, deben elegir la opción “tarjeta pensionista”. Después de recibir el número correspondiente, tendrán que dirigirse a las mesas 7 u 8 de la oficina siguiente para gestionar el trámite. Precisamente, se mantiene el procedimiento de pedido de turno, aunque la atención se deriva al local contiguo para que sea más ordenado y rápido. El Ministerio de Transporte español informó que hay diferentes beneficios para viajar en transporte urbano y metropolitano de titularidad autonómica y local: