La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 30 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 30 de enero

El clima en España se caracterizará por la circulación atlántica, con cielos nubosos y precipitaciones en la Península, especialmente en Galicia y zonas mediterráneas. Se espera nieve en la mitad norte a partir de 1200/1500 metros, con acumulados significativos en áreas montañosas.

Las temperaturas máximas descenderán en gran parte de la Península, mientras que las mínimas bajarán en el tercio sur y Galicia. Habrá heladas débiles en cotas altas del norte. El viento será moderado del oeste y suroeste, con rachas fuertes en el Cantábrico y otras regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Nuboso en Madrid, con brumas y bancos de niebla por la mañana; se esperan precipitaciones débiles y nieve en la Sierra, con temperaturas entre 6 y 11 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se presentará con cielos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en las Béticas y el Estrecho. Habrá brumas matinales y un descenso generalizado de temperaturas, con máximas de 21 grados y mínimas de 4 grados. Los vientos serán moderados del oeste, aumentando a fuertes en el tercio oriental y litorales.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y apertura de claros en horas centrales. Habrá precipitaciones en el Pirineo occidental y dispersas en el interior, con nevadas significativas en el valle de Arán. Las temperaturas oscilarán entre -1 y 19 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento moderado a fuerte en la mitad sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones que comenzarán en el Pirineo y se extenderán de forma dispersa durante la tarde. La cota de nieve estará entre 1000 y 1400 m, con nevadas significativas en el Pirineo occidental. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 17 grados, con heladas débiles en el Pirineo. En el sistema Ibérico, se espera viento moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en el extremo oriental.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con probables nieblas matinales en zonas altas y precipitaciones débiles a moderadas, posibles tormentas y descenso de la cota de nieve a 900 metros. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 4 grados, con mínimas al final del día y heladas débiles en las zonas altas. Vientos del suroeste, flojos a moderados, con rachas fuertes en el litoral y zonas altas.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de débil precipitación durante la madrugada en Menorca y el norte de Mallorca. Por la tarde o noche, se espera un cielo más cubierto. Las temperaturas nocturnas ascenderán, mientras que las diurnas permanecerán estables. Habrá viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan cielos nubosos que tenderán a intervalos nubosos por la tarde, especialmente en el norte, donde serán más compactos. En las zonas montañosas por debajo de los 900 o 1100 metros, los cielos serán predominantemente nubosos, mientras que en el resto de las áreas se prevé poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con pocos cambios en general y el viento del norte será flojo a moderado, intensificándose por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana será poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde con probables precipitaciones débiles en el interior, temperaturas entre 5 y 21 grados y viento moderado a fuerte del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso a intervalos, con precipitaciones débiles o moderadas, especialmente en zonas de montaña, siendo más generalizadas en la segunda mitad del día. La cota de nieve descenderá de 1200-1500 metros a 800-1100 metros al final del día. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 12 grados y un mínimo de 0 grados, con heladas débiles en cotas altas y viento moderado del oeste y suroeste, con rachas fuertes en amplias zonas.

El clima estará nuboso o cubierto, con probables brumas matinales en Cuenca y Guadalajara. A partir del mediodía, se esperan lluvias débiles que avanzarán de oeste a este, siendo más intensas en Cuenca. Al final del día, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 1000 metros en los sistemas Central e Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 16 grados, con un ligero descenso en las mínimas y heladas débiles en zonas altas. Habrá viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en Albacete y Cuenca por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid con precipitaciones moderadas, temperaturas entre 15 y 19 grados y vientos fuertes de poniente. Por otro lado, cielos cubiertos con precipitaciones moderadas en Melilla, temperaturas entre 16 y 20 grados y vientos que aumentarán a fuertes al final del día.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con precipitaciones débiles y moderadas por la tarde, posibles tormentas, temperaturas en descenso de 16 a 5 grados y vientos moderados del oeste y sur. Por otro lado, nuboso en Navarra, con precipitaciones débiles y tormentas ocasionales por la tarde; temperaturas entre 0 y 9 grados y cota de nieve descendiendo a 900 metros.

Nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 5 y 14 grados y viento moderado del suroeste, con rachas fuertes en la Ibérica.