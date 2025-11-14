El tiempo en España durante este viernes, 14 de noviembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 14 de noviembre

El clima en España estará marcado por la borrasca Claudia, que se mantiene estacionaria al noroeste de la Península. Predominarán cielos nubosos o cubiertos, aunque se abrirán claros en la fachada oriental por la tarde. Las precipitaciones serán más probables en Andalucía occidental, Pirineo, sistema Central y oeste de Galicia, donde se espera que sean fuertes y persistentes.En el resto de la Península, las lluvias serán ocasionales, especialmente en los litorales cantábricos, Ebro y Baleares, donde también se presentarán intervalos de nubes altas. En Canarias, el clima será más benigno, con cielos poco nubosos y posibilidad de chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve.Las temperaturas descenderán en gran parte del país, con heladas débiles en las cumbres del Pirineo. Los vientos serán flojos del este en el nordeste peninsular, con intervalos fuertes en los litorales atlánticos y del sureste, así como rachas muy fuertes en las montañas del norte. En Canarias, el viento será moderado de componente oeste, amainando a lo largo del día.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos nubosos en Madrid con lluvias y chubascos, temperaturas entre 9 y 18 grados y vientos moderados del sur.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, especialmente en la mitad occidental y el sur, donde pueden ocurrir tormentas. Habrá brumas y posibles nieblas en las sierras, con temperaturas en descenso, alcanzando un máximo de 24 grados y un mínimo de 6 grados. Los vientos serán del oeste o suroeste, moderados a fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso en el Pirineo y nuboso en el resto de la región. Se esperan precipitaciones, especialmente en la mitad norte, que podrían incluir barro y tormentas, siendo localmente fuertes en la vertiente sur del Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 8 grados de mínima y 23 grados de máxima, con un ligero ascenso en las mínimas y un notable descenso en las máximas del Pirineo. Habrá viento moderado del sur en el litoral y rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo occidental.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones en la mitad norte y el sistema Ibérico, algunas de ellas podrían ser fuertes y persistentes, especialmente en el Pirineo. Se espera polvo en suspensión y un descenso de temperaturas en el tercio norte, con máximas de 23 grados y mínimas de 8 grados. El viento será moderado del sur y sureste, con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo durante la primera mitad del día.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos más intensos en la mitad sur durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas descenderán en la Cordillera, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o con ligero descenso. Habrá viento del sur con rachas muy fuertes en la Cordillera.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles y barro, especialmente durante el día. Por la noche, se espera un cielo poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 19 grados de mínima y 24 grados de máxima, con un ligero descenso diurno. Viento moderado del sur y suroeste, con rachas de hasta 70 km/h en la cara norte de la sierra de Tramontana.

Durante la primera mitad del día, se espera un cielo poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el oeste de las islas de mayor relieve. A partir del mediodía, la nubosidad aumentará en las vertientes este, especialmente en zonas montañosas, donde podrían ocurrir chubascos ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 25 grados, con un viento flojo a moderado del oeste y brisas en las costas orientadas al este. En las cumbres centrales de Tenerife, se prevé un viento fuerte del noroeste que disminuirá a moderado a lo largo de la mañana.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con probables precipitaciones débiles y temperaturas entre 11 y 25 grados en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielo nuboso o cubierto, precipitaciones generalizadas, más intensas en zonas de montaña y persistentes en el oeste, con posibilidad de tormentas; las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados y un mínimo de 5 grados y el viento del sur y suroeste será moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en montaña al inicio del día.

El clima en Albacete se presentará con cielos nubosos, claros esporádicos y posibles brumas y nieblas en las cumbres. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, con tormentas ocasionales en el Valle del Tajo. Las temperaturas mínimas ascenderán en el sur, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o descenderán, especialmente en el nordeste. Las máximas descenderán, alcanzando un máximo de 20 grados y un mínimo de 3 grados, con vientos flojos a moderados del sur y suroeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos en Madrid con precipitaciones moderadas a fuertes y tormentas, temperaturas entre 17 y 22 grados y vientos de poniente moderados. Por otro lado, cielos cubiertos con nubes medias y altas en Melilla, con posibilidad de alguna precipitación débil, temperaturas entre 17 y 25 grados y vientos flojos a moderados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con apertura de claros, probables lluvias débiles y chubascos intensos en la mitad sur; temperaturas entre 10 y 24 grados y viento sur con rachas fuertes. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso, con lluvias débiles y chubascos, temperaturas entre 7 y 17 grados y vientos fuertes en el norte.

Cielo nuboso con lluvias y chubascos en La Rioja, especialmente en la Ibérica; temperaturas entre 11 y 21 grados y viento moderado del sur.