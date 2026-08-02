Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del sábado 1 de agosto

Durante el sábado, 1 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 01 04 19 22 28 39, la cifra complementaria es el 37 y el número de reintegro es el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "808121.44" euros y la categoría de cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganador con un galardón de "147292.24" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del sábado, 1 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.742.352 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.304.146,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 808121.44 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 147292.24 euros.

3.Cinco aciertos: 65 ganadores con un premio de 1.133,02 euros.

4.Cuatro aciertos: 4400 ganadores con un premio de 25,11 euros.

5.Tres aciertos: 82642 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 476010 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto y un tiempo límite antes de apostar, respétalos siempre y no persigas pérdidas; si deja de ser ocio, haz una pausa.

Evita jugar para escapar de problemas o bajo influencia de alcohol y comparte tus límites con alguien de confianza; si necesitas ayuda, contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.