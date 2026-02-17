La nueva IVECO Daily Camper llega al mercado español completamente renovada, ofreciendo un equilibrio perfecto entre versatilidad, seguridad y confort. Este furgón está pensado para quienes desean explorar sin restricciones, disfrutar de la naturaleza y sentirse como en casa. Con equipamiento completo, se convierte en una opción ideal para vacaciones prolongadas y viajes de aventura. Disponible desde 65.196 euros para la versión con techo fijo y 70.696 euros con techo elevable, la Daily Camper combina diseño interior funcional y soluciones de seguridad avanzadas. La Daily Camper está impulsada por un motor F1A de 2,3 litros, homologado para vehículos Heavy Duty, que entrega una potencia de 156 CV y un par motor de 380 Nm. Su exclusivo cambio automático Hi-Matic de 8 velocidades proporciona una conducción suave y eficiente, con modos ECO y POWER y función Start & Stop, ofreciendo comodidad, ahorro de combustible y seguridad en todo tipo de recorridos. Pensado para sentirse como en casa, la Daily Camper combina funcionalidad y confort: La Daily Camper combina innovación y protección para disfrutar de la carretera sin preocupaciones: Con todas estas características, la IVECO Daily Camper se presenta como un furgón líder en el mercado de vehículos camper, ideal para quienes buscan libertad, confort y seguridad en cada viaje sobre ruedas.