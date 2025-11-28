La DGT limitará los carnets de conducir para los conductores seniors.

La DGT confirma a que edad se debe dejar de conducir y cuáles son las señales para hacerlo

Palo a millones de conductores: el Gobierno prohibirá tener más de un coche registrado por vivienda

El debate sobre la capacidad de las personas mayores para seguir conduciendo ha escalado en los últimos años, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado una postura activa para garantizar que la seguridad vial no se vea comprometida por cuestiones de edad.

Las medidas adoptadas no implican la eliminación automática del carnet, pero sí establecen controles más estrictos. El foco está en comprobar que los conductores de 65 años o más reúnen las condiciones necesarias para circular de forma segura.

Los mayores de 65 años deben renovar el carnet con mayor frecuencia y superar controles médicos más rigurosos

La DGT refuerza controles en la renovación del carnet a partir de los 65 años

¿La DGT ha eliminado el carnet a los mayores de 65 años?

Uno de los cambios más relevantes es la: mientras que los menores de 65 renuevan cada diez años, los mayores deben hacerlo cada cinco. Esto permite una supervisión más frecuente de sus capacidades.A esto se suma la implementación de, que incluyen exámenes de. En caso de detectar limitaciones, lapuede imponercomo no conducir de noche o limitar la distancia desde el domicilio habitual.No. La propiaha desmentido que exista una. La continuidad del carnet no depende de los años cumplidos, sino de las