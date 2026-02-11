La autotomía, un mecanismo de defensa que permite a ciertos animales desprenderse de una parte de su cuerpo para escapar de depredadores, es una estrategia ampliamente documentada en el reino animal. En un estudio reciente publicado en Current Biology, un equipo de investigadores ha identificado parte de los mecanismos neurobiológicos que permiten a las estrellas de mar ejecutar este proceso. Investigadores de la Queen Mary University of London identificaron una neurohormona implicada en la autotomía de las estrellas de mar, hallazgo que fue publicado en la revista científica Current Biology. Este descubrimiento aporta nuevas claves sobre las adaptaciones evolutivas y los mecanismos de regeneración en invertebrados marinos. Los lagartos que desprenden su cola son un ejemplo clásico de autotomía animal. Sin embargo, los mecanismos moleculares que regulan este proceso no siempre están completamente esclarecidos. En el caso de las estrellas de mar, los investigadores han identificado lo que describen como “una pieza fundamental del rompecabezas” en la regulación neurohormonal del desprendimiento. El análisis de la estrella de mar europea Asterias rubens permitió identificar una neurohormona relacionada con la colecistoquinina (CCK), una hormona presente también en humanos, que regula el proceso de desprendimiento de los brazos. Este hallazgo sugiere que existen mecanismos bioquímicos conservados evolutivamente entre especies muy distintas. Cuando esta neurohormona se libera ante situaciones de estrés, como el ataque de un depredador, activa la contracción de un músculo especializado en la base del brazo, desencadenando la autoamputación controlada. Este proceso permite a la estrella de mar escapar y posteriormente regenerar la extremidad perdida. Ana Tinoco, integrante del equipo investigador y colaboradora con la Universidad de Cádiz (España), señala que el estudio revela la compleja interacción entre neurohormonas y tejido muscular en el proceso de autotomía de las estrellas de mar. “Si bien hemos identificado un componente clave, es probable que existan otros factores que también influyan en esta notable capacidad”, añade la investigadora. Las estrellas de mar poseen una destacada capacidad de regeneración de tejidos, lo que les permite recuperar brazos perdidos con el tiempo, un proceso que ha despertado gran interés en la biología regenerativa. Comprender los mecanismos de la autotomía y regeneración podría aportar nuevas perspectivas en el campo de la medicina regenerativa, especialmente en la investigación sobre reparación de tejidos y lesiones en extremidades, aunque los autores subrayan que se trata de aplicaciones a largo plazo. El profesor Maurice Elphick, catedrático de Fisiología Animal y Neurociencia en la Queen Mary University of London y autor principal del estudio, afirmó que la investigación abre nuevas líneas para estudiar el potencial regenerativo en otros organismos, incluidos los humanos, aunque aún se requieren más estudios experimentales. “Al desentrañar los secretos de la autoamputación en las estrellas de mar, aspiramos a profundizar en nuestra comprensión de la regeneración de tejidos y a desarrollar terapias innovadoras para las lesiones de las extremidades“, añade el profesor Elphick. Fuente: EFE