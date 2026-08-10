Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy, lunes 10 de agosto? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Sagitario este lunes

Hoy tus palabras tendrán gran fuerza y sabrás encontrar las justas para alguien a quien quieres mucho y que las necesita para animarse. Serán un consuelo y tú te sentirás muy bien. Una película o un espectáculo te inspirará y te aportará nuevas ideas.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Sagitario: ¿cómo te irá en el trabajo este lunes?

Sagitario, en el trabajo hoy tus palabras serán clave: sabrás decir lo justo para apoyar a un colega y calmar tensiones.

Una película o espectáculo reciente te inspirará ideas útiles; úsalas para proponer un enfoque creativo que te haga destacar.

¿Cómo le irá en el amor a Sagitario este lunes 10 de agosto?

Hoy, Sagitario brilla en el amor: una charla directa puede acercarte a alguien especial.

Compatibilidad ideal con Aries, cuyo fuego y espontaneidad armonizan con tu espíritu libre.

¿Cómo es la personalidad de los Sagitario?

Sagitario es optimista y aventurero; ama la libertad y las nuevas experiencias. Tiene mente abierta y espíritu filosófico, siempre con ganas de aprender.

Es sincero y directo, con un humor contagioso y visión amplia. A veces es impaciente o imprudente, pero su entusiasmo lo impulsa a seguir adelante.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Sagitario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Sagitario

Di con cariño lo que ese ser querido necesita escuchar; hoy tus palabras sanan. Permítete sentir la alegría de ayudar; también te hará bien. Busca inspiración en una película o espectáculo y convierte esa idea en una pequeña acción.