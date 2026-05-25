Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy, lunes 25 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Capricornio este lunes

Hoy se presentará un desafío que deberás afrontar. Enfócalo como una oportunidad, no como algo adverso. Con una actitud optimista, ya tendrás medio camino recorrido. Pon lo mejor de ti y te sorprenderá lo sencillo que puede resultar así.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Capricornio: ¿cómo te irá en el trabajo este lunes?

En el trabajo, Capricornio afrontará una prueba que pondrá a examen su constancia. Si la toma como un reto y mantiene una actitud positiva, sentirá que la mitad del camino ya está ganado.

Al poner todo de su parte y actuar con enfoque, las soluciones llegarán con sorprendente facilidad. Este día puede convertirse en una victoria discreta pero importante para su carrera.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio este lunes 25 de mayo?

Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno.

Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable.

La predicción de los astros para Capricornio (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Capricornio?

Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable.

Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Capricornio

Adopta una actitud positiva y convierte cada obstáculo en un reto. Enfócate en lo que puedes controlar y pon todo de tu parte. Confía en tu disciplina capricorniana: verás cómo todo fluye con más facilidad.