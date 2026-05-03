Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que el destino depara a tu signo hoy, domingo 3 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. No te atraen los riesgos de ningún tipo y hoy lo confirmarás ante una propuesta que te presentarán. La rechazarás porque no te conviene: estás involucrado en varios asuntos y esta te absorbería demasiado tiempo. Alguien te brindará su respaldo. Hoy en el trabajo, Piscis, evitarás riesgos y lo tendrás claro ante una propuesta inesperada. Dirás que no, porque no te conviene ahora. Con varios asuntos en marcha, esa tarea te quitaría demasiado tiempo. Alguien del equipo te mostrará su apoyo y te sentirás respaldado. Hoy, Piscis, el amor se ve favorecido: una charla honesta puede renovar la complicidad. Evita suposiciones y expresa con suavidad lo que sientes. Tu mejor compatibilidad es con Cáncer, porque comparte tu sensibilidad y te brinda contención emocional. Juntos fluyen sin esfuerzo y se entienden con pocas palabras. Piscis es intuitivo y empático, capta emociones ajenas con facilidad. Su imaginación y sensibilidad lo vuelven creativo y espiritual. También puede ser evasivo y cambiante, con límites difusos. Cuando canaliza su sensibilidad, convierte su compasión en fortaleza y servicio. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Piscis. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Evita riesgos innecesarios y confía en tu criterio para decir no. Prioriza tus compromisos actuales y protege tu tiempo. Acepta el apoyo que te ofrezcan y expresa gratitud.