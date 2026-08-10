Este lunes 10 de agosto, los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te el destino depara hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Libra este lunes

Alguien difícil de tratar intentará hoy jugarte una mala pasada, pero podrás hacer caso omiso. No respondas a nada de lo que diga, por mucho que insista. Por la tarde te llegará un mensaje que te hará mucha ilusión y te reconciliará con el mundo.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este lunes?

Para Libra, en el trabajo alguien complicado intentará ponerte a prueba, pero lo ignorarás; no reacciones aunque insista.

Por la tarde, un mensaje te alegrará y te reconciliará con tu entorno laboral, cerrando el día con optimismo.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este lunes 10 de agosto?

Libra, hoy el amor se suaviza: una charla honesta disipa dudas y tu encanto atrae respuestas tiernas. Cuida el equilibrio y no fuerces; la chispa llega sola.

Eres especialmente compatible con Géminis, cuya curiosidad y humor combinan con tu diplomacia, facilitando química inmediata y diálogo fluido.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo son las personas de Libra?

Libra busca el equilibrio y la armonía, con un fuerte sentido de justicia y gran diplomacia. Encantador y sociable, le gusta crear vínculos y ambientes agradables.

Sin embargo, puede ser indeciso y tardar en elegir por querer complacer a todos. Valora la belleza y la cooperación y prefiere el diálogo antes que el conflicto.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que dispongas de un día maravilloso.

Consejos de hoy para Libra

Mantén la calma y aléjate de quien busque provocarte; tu equilibrio es tu mejor defensa. Evita responder a comentarios insistentes y enfócate en actividades que te centren. Mantén la mente abierta: una buena noticia por la tarde te reconectará con lo que amas.