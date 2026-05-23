Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo del zodíaco hoy, sábado 23 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional.

El horóscopo para Libra este sábado

Necesitas poner en claro lo que sientes por alguien de tu entorno cercano: no sigas dando a entender que están en la misma sintonía. Habla con sinceridad y ve al grano; de lo contrario, tú serás el primero en salir lastimado.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este sábado?

Libra, hoy en el trabajo puedes sentir tensión con alguien cercano. Si aclaras lo que sientes con franqueza, evitarás malentendidos que frenan tus tareas.

Hablar directo te abrirá puertas para colaborar mejor y cerrar pendientes. Si te andas por las ramas, cargarás con el estrés y tu rendimiento caerá.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este sábado 23 de mayo?

Libra, hoy el amor fluye con ligereza; una charla honesta limpia malentendidos. Muestra tu encanto sin forzar nada.

Compatibilidad destacada con Géminis: comparten aire y curiosidad; la conversación enciende la chispa hoy.

La predicción de los astros para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Libra?

Libra es diplomático y sociable; busca el equilibrio y la armonía en todo. Valora la justicia y tiene un trato amable que une a las personas.

A veces duda al elegir porque ve todos los puntos de vista. Ama la belleza y actúa como mediador para mantener la paz.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Libra

Aclara hoy tus sentimientos con esa persona cercana y dilo con calma y sinceridad. Evita las señales mixtas: pon límites amables pero firmes, manteniendo tu equilibrio, Libra. Prioriza tu paz interior y no prolongues conversaciones ambiguas que podrían lastimarte.