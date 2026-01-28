Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que depara a tu signo hoy, miércoles 28 de enero? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos.

La predicción del horóscopo para Leo este miércoles

Hoy podrías experimentar una sensación de traición por parte de un amigo. Hasta el final, ha sostenido una versión de los acontecimientos que no refleja la verdad. Deberás distanciarte de esta amistad y averiguar si esto es un incidente aislado o si hay otros problemas que no conoces.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

¿Cómo le irá en el amor a Leo este miércoles 28 de enero?

Hoy, los astros indican que los Leo experimentarán un día lleno de oportunidades románticas. La energía del sol ilumina su vida amorosa, lo que podría llevar a encuentros emocionantes y conexiones profundas.

Los Leo son especialmente compatibles con Aries y Sagitario, signos de fuego que comparten su pasión y entusiasmo. Juntos, pueden crear una relación vibrante y llena de aventuras.

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este miércoles?

Hoy, una persona de Leo podría enfrentar una situación complicada en el trabajo debido a la traición de un amigo. Esta revelación puede afectar su concentración y confianza en el entorno laboral, generando dudas sobre las relaciones que ha cultivado.

Es un día para reflexionar y poner en cuarentena esa amistad, evaluando si se trata de un incidente aislado o si hay otros problemas subyacentes. Esta introspección puede llevar a Leo a tomar decisiones más acertadas en su vida profesional.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Leo

Confía en tu intuición y no dudes en expresar tus sentimientos a esa persona. Mantén la mente abierta y evalúa la situación con objetividad antes de tomar decisiones. Rodéate de amigos que te apoyen y te ayuden a ver las cosas desde otra perspectiva.

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Las personas nacidas bajo el signo de Leo son conocidas por su carisma y confianza. Su naturaleza extrovertida les permite brillar en cualquier situación, atrayendo la atención de quienes los rodean. Son líderes natos, con una fuerte presencia que inspira a otros a seguir su ejemplo.

Además, los Leo son generosos y leales, valorando profundamente a sus amigos y seres queridos. Su pasión por la vida y su deseo de disfrutar cada momento los convierte en compañeros entusiastas y optimistas, siempre listos para celebrar y compartir su alegría con los demás.

No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.