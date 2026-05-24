Este domingo 24 de mayo, los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Leo este domingo

Alguien te hará un comentario que te llevará a reflexionar sobre un asunto que prefieres evitar, quizá porque has pasado por alguna pérdida reciente. Sin embargo, ese mensaje te aportará serenidad interior y te ayudará a aceptar tu realidad.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

En el trabajo, Leo oirá un comentario que tocará una fibra sensible y lo forzará a mirar de frente algo que evitaba. Tras la incomodidad inicial, sentirá claridad y calma.

Con esa paz, priorizará tareas y pondrá límites con serenidad. El día cerrará con un avance concreto y una sensación de orden interior.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este domingo 24 de mayo?

Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos.

Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso.

Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que obtengas un día maravilloso.

Consejos de hoy para Leo

Escucha con apertura y deja que tu valentía te muestre una perspectiva nueva. Permítete sentir y honrar lo perdido sin juzgarte; tu corazón sigue siendo tu fuerza. Reserva un momento de quietud —respiración o escritura— para integrar y actuar con calma el resto del día.