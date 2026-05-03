Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que el destino depara a tu signo hoy, domingo 3 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Recurres al apoyo de un amigo o de un colaborador profesional que siempre te ha brindado mucho y a quien llevabas tiempo evitando. Ahora reconoces que actuaste de forma injusta al alejarte de esa persona e intentas enmendarlo, aunque no será sencillo. Hoy en el trabajo, Cáncer buscará el apoyo de ese colega o amigo profesional al que había evitado. Darás el primer paso para reparar la distancia y pedir ayuda en una tarea clave. El acercamiento será complicado y requerirá paciencia, pero abrirá la puerta a una colaboración valiosa. Con humildad, recuperarás impulso y encaminarás mejor tus proyectos. Hoy, Cáncer sentirá el amor más cerca: una conversación honesta puede fortalecer vínculos o abrir un nuevo inicio. Eres muy compatible con Piscis, porque comparte tu sensibilidad e intuición y te brinda apoyo emocional estable. Cáncer es sensible e intuitivo; se guía por sus emociones y cuida con ternura a quienes ama. Valora el hogar, la familia y la seguridad, mostrando lealtad y empatía profundas. Puede parecer reservado al principio, pero su calidez emerge cuando se siente en confianza. Es tenaz y creativo, aunque sus cambios de humor lo llevan a necesitar momentos de retiro. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Cáncer. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Acércate con humildad y reconoce tu error con sinceridad. Propón una charla clara para reparar el vínculo; escucha y agradece. Sé paciente: mantén límites sanos, demuestra con acciones tu cambio y acepta que tomará tiempo.