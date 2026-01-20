Excelente noticia de Carrefour para los mayores de 65: esta es la tarjeta que deben conseguir para obtener descuentos y beneficios.

Con el fin de adaptarse a las necesidades de sus clientes, la cadena de supermercados de origen francesa, Carrefour, dispone de un plan de ayuda para las personas mayores de 65 años. El mismo consiste en el descuento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos frescos que se encuentran en la tienda.

A través del Plan 65+,Carrefour busca facilitar la adquisición de este tipo de productos a las personas mayores de 65.

Carrefour promueve una serie de beneficios para personas mayores de 65 años en todas sus tiendas. De qué se trata.

Cómo formar parte del Club +65 de Carrefour

El beneficio que ofrece Carrefour se valida a través de una tarjeta física. Para obtenerla, es necesario acudir a una tienda oficial de la cadena, donde el personal de atención al cliente verificará que se cumplen los requisitos y gestionará la solicitud de forma personalizada.

Para acceder a la tarjeta y ser demandante de esta ayuda, es importante mostrar Documento Nacional de Identidad (DNI) y rellenar un pequeño cuestionar con los datos personales de cada usuario. Solo así se otorgará la tarjeta para mayores de 65 años.

Otro requisito imprescindible para su obtención es ser socio de El Club Carrefour. En caso contrario, no pasaría nada, debido a que allí mismo tendrían la oportunidad de serlo.

Beneficios de la tarjeta +65 de Carrefour

Por ser titular de la Tarjeta 65+, cada trimestre las personas inscritas en este plan de ayudas podrán disfrutar de descuentos exclusivos en cualquiera de las tiendas de Carrefour, tanto en el supermercado como en el resto de establecimientos del centro comercial.

Excelente noticia de Carrefour para todos los mayores de 65: esta es la tarjeta que deben conseguir para obtener descuentos y beneficios. (Imagen: archivo)

De esta forma, a la hora de realizar cualquier operación de compra en el supermercado, únicamente será necesario presentar la tarjeta 65+ junto con la tarjeta de El Club Carrefour o tarjeta Pass en la línea de caja de hipermercado Carrefour, supermercado Carrefour Market o Carrefour Express.

No obstante, también existe la opción de hacer la compra online, donde se puede hacer uso de los beneficios de la tarjeta para personas mayores de 65 años.

Las personas inscritas en este plan de ayudas de Carrefour y que sean titulares de una tarjeta del plan 65+ también tendrán acceso a la supresión automática del IVA en todos los productos frescos: