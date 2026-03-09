La marca MG Motor amplía su gama de movilidad eléctrica con la llegada del MG S6 EV a España, un SUV familiar que apuesta por la eficiencia energética, la tecnología avanzada y un interior diseñado para maximizar el confort de todos los ocupantes. Este nuevo modelo eléctrico busca posicionarse en el competitivo mercado de los SUV cero emisiones con una combinación de gran autonomía, carga rápida y sistemas inteligentes de asistencia a la conducción. Con un precio que parte desde 38.230 euros, el vehículo promete convertirse en una de las alternativas más completas dentro de su categoría. El MG S6 EV está desarrollado sobre la plataforma modular MSP, diseñada específicamente para vehículos eléctricos. Este sistema se combina con una batería ultrafina de 77 kWh, que permite alcanzar hasta 530 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP, mientras que en conducción urbana puede superar los 700 kilómetros. El SUV también destaca por su capacidad de carga rápida en corriente continua (DC), que permite recuperar gran parte de la batería en pocos minutos. Entre los principales aspectos del sistema de propulsión se encuentran: Además, el modelo ofrece cinco modos de conducción -Normal, Sport, Eco, Snow y Custom- que permiten adaptar el comportamiento del vehículo a diferentes estilos de manejo y condiciones del camino. El diseño del MG S6 EV pone el foco en la amplitud, el confort y los materiales de calidad. El interior combina superficies suaves al tacto con acabados que simulan cuero y ante, creando un ambiente sofisticado y tecnológico. Entre las principales características de diseño se destacan: El amplio espacio interior y la configuración flexible del maletero refuerzan el carácter familiar del modelo, pensado para viajes largos o uso cotidiano. El nuevo SUV eléctrico de MG Motor incorpora una completa suite tecnológica orientada a mejorar la experiencia de conducción, la conectividad y la seguridad. Entre las principales innovaciones tecnológicas del modelo se incluyen: En materia de seguridad, el vehículo incorpora estructura de alta resistencia, siete airbags y sistemas avanzados de frenado desarrollados por Continental, lo que contribuyó a que el modelo obtenga cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP. Con este lanzamiento, MG Motor continúa reforzando su estrategia de electrificación en el mercado europeo, apostando por vehículos que combinan autonomía, tecnología y confort para el uso diario.