El avance de un frente débil define la jornada con cielos mayormente nubosos en la mitad norte peninsular, donde se concentran las lluvias y los fenómenos más intensos. En contraste, el centro y el sur mantienen condiciones estables, con predominio de cielos despejados y temperaturas sin cambios significativos. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican además la presencia de rachas de viento muy fuertes en el nordeste peninsular y en el norte de Baleares, lo que eleva el nivel de atención en zonas costeras y de montaña. Las lluvias se concentran principalmente en la vertiente cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y los Pirineos. En estas regiones, las precipitaciones ganan intensidad hacia la tarde, con registros más persistentes en áreas de montaña y zonas próximas al litoral norte. En paralelo, la nieve cobra protagonismo en cotas cada vez más bajas. En algunos sectores, como la cordillera Cantábrica o los Pirineos, la cota desciende hasta los 700 o incluso 600 metros hacia el final del día, lo que puede generar acumulaciones significativas y complicaciones en la circulación. Comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco registran un escenario inestable durante gran parte de la jornada. También se suman Castilla y León, Navarra y La Rioja, donde las precipitaciones, aunque más débiles, aparecen acompañadas de un descenso térmico en zonas elevadas. Lejos del frente, el resto de la Península mantiene una situación de estabilidad. Regiones como Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y amplias zonas de Andalucía presentan cielos poco nubosos o despejados, con variaciones térmicas leves y sin fenómenos significativos. En el área mediterránea, la situación resulta algo más variable. La Comunidad Valenciana y Murcia alternan intervalos nubosos con posibles lluvias aisladas, mientras que en Cataluña las precipitaciones quedan restringidas al Pirineo, donde también se esperan nevadas destacadas. Baleares experimenta cielos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales y rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h en sectores como Menorca y el nordeste de Mallorca. En Canarias, el patrón se mantiene estable, con nubosidad en el norte de las islas y presencia del alisio con intervalos de intensidad.