En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el transcurso del miércoles, 19 de noviembre de 2025, la población de España celebra el Día Internacional del Hombre, considerado día no festivo, para mantener viva la memoria histórica del país.

¿Qué se celebra el miércoles 19 de noviembre?

El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre cada año, con el objetivo de promover modelos masculinos positivos y celebrar las contribuciones de los hombres a la sociedad. Esta fecha fue establecida en 1992 por el profesor Thomas Oaster y ha ganado popularidad en los últimos años, aunque aún no cuenta con un reconocimiento oficial a nivel global.

La celebración se basa en seis pilares fundamentales que buscan mejorar la salud y el bienestar de los hombres, así como resaltar la importancia de la equidad de género. Además, se busca poner de relieve la discriminación que enfrentan los hombres en diversas áreas y fomentar relaciones de género más saludables y equitativas.

El Día Internacional del Hombre también se vincula con el Día Universal del Niño, destacando la influencia positiva que los hombres pueden tener en la crianza de los hijos. A través de diversas actividades y celebraciones, se invita a la sociedad a reconocer y agradecer las contribuciones de los hombres en la vida cotidiana.

¿Cómo celebrar el Día Internacional del Hombre?

Para celebrar el Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre, puedes organizar una pequeña reunión familiar donde se reconozca la contribución de los hombres en la sociedad. Invita a familiares y amigos, incluyendo mujeres, para disfrutar juntos de un día de agradecimiento y reflexión sobre la importancia de la salud y el bienestar masculino.

Además, puedes compartir frases inspiradoras que resalten las cualidades positivas de los hombres en tu vida. Estas frases pueden servir como un recordatorio del valor de la empatía, el respeto y la igualdad, promoviendo así un ambiente de celebración y apoyo mutuo en este día especial.