El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas. Durante este viernes, 20 de febrero de 2026, el pueblo español festeja El Día Internacional del Gato, un día no festivo que se celebra cada viernes, 20 de febrero de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día Internacional del Gato se celebra el 20 de febrero en honor a Socks, el gato del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Socks se volvió famoso por su presencia en actos públicos y su carisma, lo que lo convirtió en un símbolo de los gatos en todo el mundo. Su fallecimiento el 20 de febrero de 2009 marcó el inicio de esta celebración, que busca rendir homenaje a los gatos y fomentar la adopción de animales callejeros. Además del 20 de febrero, los gatos también tienen su día el 8 de agosto y el 29 de octubre. El 8 de agosto fue establecido por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, coincidiendo con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte. Por su parte, el 29 de octubre, propuesto por Colleen Paige, busca crear conciencia sobre la cantidad de gatos abandonados en las ciudades de Estados Unidos. La popularidad de los gatos se debe a su encanto natural y su capacidad para entretener. Los videos de gatos son extremadamente populares en Internet, generando sensaciones positivas y risas. Ya sea por su curiosidad, su belleza o sus divertidas travesuras, los gatos han conquistado el corazón de muchas personas, convirtiéndose en estrellas de las redes sociales y en protagonistas de memes y programas de televisión. Para celebrar el Día Internacional del Gato el 20 de febrero, dedica tiempo a tu mascota. Juega con él, ofrécele una golosina o simplemente acarícialo, ya que estos momentos son muy apreciados por los gatos. Si no tienes uno, considera la opción de adoptar un gatito que necesite un hogar, informándote sobre las diferentes razas disponibles. Si eres amante de los gatos pero no puedes tener uno en casa, disfruta de la amplia variedad de videos de gatos en plataformas como YouTube. Hay contenido para todos los gustos, desde momentos divertidos hasta adorables travesuras, que te permitirán celebrar esta festividad de una manera entretenida.