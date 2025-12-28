El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

Durante este domingo, 28 de diciembre de 2025 , el pueblo español festeja El Día de los Santos Inocentes, un día no festivo que se celebra cada domingo, 28 de diciembre de 2025 para mantener viva la historia de España.

Día de los Santos Inocentes (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el domingo 28 de diciembre?

El Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre, tiene su origen en la conmemoración de la matanza de los niños ordenada por el Rey Herodes, quien buscaba eliminar al recién nacido Jesús. Este evento, mencionado en el Evangelio de Mateo, recuerda la tragedia de los inocentes que perdieron la vida en un intento de proteger el poder del rey. Aunque la veracidad de esta historia es debatida, su impacto en la tradición cristiana es innegable.

Además de su significado religioso, el Día de los Santos Inocentes se ha transformado en una jornada de bromas y engaños, similar a lo que ocurre en el April Fool's Day en otros países. En España y Hispanoamérica, es común gastar bromas a amigos y familiares, con el objetivo de hacerles caer en situaciones cómicas y divertidas. Esta tradición de humor se ha arraigado en la cultura popular, donde los medios de comunicación también participan publicando noticias falsas.

La celebración del Día de los Santos Inocentes combina la conmemoración de una tragedia con la alegría de las bromas, creando un contraste único. A lo largo de los años, se han desarrollado diversas costumbres y festividades en diferentes regiones, como la Gala Inocente en España, que busca recaudar fondos para causas benéficas. Así, este día se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la memoria de los inocentes y, al mismo tiempo, disfrutar de momentos de risa y diversión.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día de los Santos Inocentes?

Para celebrar el Día de los Inocentes, puedes optar por realizar bromas inofensivas a tus amigos y familiares, siguiendo la tradición de este día. Es común hacer llamadas o enviar mensajes con noticias falsas, siempre asegurándote de que sean divertidas y no causen daño. Al final de la broma, puedes decir frases como: "¡Caíste por inocente!" para compartir una risa juntos.

Además de las bromas, también puedes conmemorar la festividad apoyando causas benéficas que ayuden a niños en situación vulnerable. Participar en actividades solidarias o hacer donaciones a organizaciones que trabajan con niños es una forma significativa de recordar la razón detrás de esta celebración. Así, puedes disfrutar de un día divertido y, al mismo tiempo, contribuir a una buena causa.