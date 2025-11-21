Descubrimiento histórico | Arqueólogos encuentran en China restos de una civilización futurista de hace 45.000 años.

La arqueología continúa destapando los secretos más antiguos de la humanidad. Y es que en un hallazgo sin precedentes, un grupo de investigadores ha desenterrado en China restos de una avanzada civilización que data de hace 45.000 años.

Este descubrimiento fue llevado a cabo en el yacimiento de Shiyu, al norte de China, y ofrece una perspectiva única sobre una civilización que poseía herramientas tecnológicas sumamente avanzadas para su tiempo.

Los investigadores han logrado desenterrar restos humanos que arrojan luz sobre la evolución del Homo sapiens.

Situado en el lecho de un río con unos 30 metros de depósito sedimentario, el yacimiento ha sido minuciosamente examinado por un grupo de investigadores encabezado por la doctora Shixia Yang, líder del equipo y profesora del Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP) de la Chinese Academy of Science, junto con el doctor Andreu Ollé, investigador del Institut Català de Paleoecología Humana y Evolución Social.

Los resultados de este trabajo, que arroja luz sobre la evolución del Homo sapiens durante ese periodo, han sido publicados en la revista Nature Ecology & Evolution.

¿Qué reveló este descubrimiento?

Los investigadores han analizado más de 15.000 herramientas de piedra, miles de restos de animales y un fragmento de cráneo de homínido, perteneciente a la especie Homo sapiens, todos provenientes del yacimiento de Shiyu.

Asimismo, se han descubierto muestras de tecnología avanzada como puntas Levallois, puntas de proyectil con evidencias de mango y fracturas por impacto, herramientas fabricadas con obsidiana procedente de cientos de kilómetros de distancia, y un pequeño disco de grafito perforado.

Según los autores, “el uso de la obsidiana es especialmente relevante” ya que sugiere que estos primeros humanos modernos tenían una notable capacidad estratégica para obtener recursos a cientos de kilómetros de distancia, lo que indica una alta movilidad.

Este conjunto de descubrimientos cuestiona la cronología histórica establecida hasta ahora, pues las innovaciones tecnológicas presentes en estos artefactos son más típicas de períodos posteriores en la historia, asociadas con humanos modernos o el Paleolítico Superior en la región.

Definitivamente, este hallazgo sugiere un cambio significativo en la evolución humana que podría redefinir nuestra comprensión de las antiguas sociedades.