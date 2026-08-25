Winston Churchill, histórico político británico: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”.

Pocas frases sobre política se citan tanto como una que pronunció Winston Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”. En apenas una línea, el estadista británico condensó una defensa de la democracia que no se apoya en el idealismo, sino en el realismo.

Churchill la pronunció en la Cámara de los Comunes el 11 de noviembre de 1947, durante un debate parlamentario sobre los poderes del Parlamento: “Nadie pretende que la democracia sea perfecta o sabia. En realidad, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, salvo todas las demás que se han probado de vez en cuando”, fue la frase completa.

La reflexión resume el pensamiento de un hombre que vivió de cerca los grandes totalitarismos del siglo XX y que, precisamente por ello, valoraba un sistema imperfecto pero libre por encima de cualquier orden impuesto.

La defensa de Churchill a la democracia.

¿Quién fue Winston Churchill?

Winston Leonard Spencer Churchill (Blenheim Palace, 1874-Londres, 1965) fue uno de los estadistas más influyentes del siglo XX. Descendiente de una familia aristocrática y militar, comenzó su carrera como oficial del Ejército y corresponsal de guerra, antes de entrar en el Parlamento en 1900, donde permanecería durante más de seis décadas.

Su gran momento histórico llegó en mayo de 1940, cuando asumió el cargo de primer ministro al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con una oratoria que se hizo legendaria, galvanizó la resistencia británica frente a la Alemania nazi en los momentos más difíciles del conflicto. De aquella época son algunas de sus frases más célebres, como “No tengo nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”.

Perdió las elecciones en 1945, poco después del final de la guerra, pero regresó al poder como primer ministro entre 1951 y 1955. Además de su faceta política, fue un escritor prolífico: su obra histórica, incluida su monumental crónica de la Segunda Guerra Mundial, le valió el Premio Nobel de Literatura en 1953.

La importancia de la democracia en el primer mundo, según Churchill.

La visión política de Churchill

El pensamiento de Churchill estuvo marcado por su defensa de la libertad frente al autoritarismo. Habiendo combatido al fascismo y advertido después sobre la expansión del bloque soviético (fue quien popularizó la expresión “telón de acero”), su apego a la democracia no era ingenuo, sino fruto de haber visto las alternativas.

Esa mirada realista se refleja en otras de sus reflexiones documentadas. Sobre la actitud ante las dificultades, afirmó: “Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; un optimista ve la oportunidad en cada dificultad”. Y sobre el valor, sostuvo que “el coraje es la primera de las cualidades humanas, porque es la que garantiza todas las demás”.

Por qué su frase sobre la democracia sigue vigente

Casi ocho décadas después, la reflexión de Churchill mantiene una vigencia notable. En un tiempo en el que los sistemas democráticos afrontan tensiones, polarización y desafíos populistas, su idea invita a valorar la democracia no como un sistema perfecto, sino como el mejor de los disponibles.

Su mensaje, lejos de ser complaciente, es un llamado a cuidar y mejorar un sistema que da por imperfecto pero irremplazable. La frase perdura porque captura una verdad incómoda: la democracia exige paciencia y trabajo constante, y su mayor virtud es, quizá, la de permitir corregir sus propios errores.