Una cita con más de 2.500 años de antigüedad ha vuelto a circular con fuerza en los últimos meses. Su autor es uno de los pensadores más influyentes de la historia, cuyas enseñanzas sobre la virtud, el aprendizaje y la vida bien vivida siguen siendo estudiadas en universidades de todo el mundo. La frase en cuestión habla de arroz y flores, de necesidad y belleza, de lo que nos mantiene vivos y de lo que nos da razones para seguir. Se trata de Confucio, el filósofo y maestro chino nacido en el siglo VI a. C., cuyas enseñanzas fueron recopiladas por sus discípulos en Las Analectas. A diferencia de muchos pensadores occidentales, Confucio no dejó ningún escrito de su puño y letra: fue su legado oral, transmitido de generación en generación, el que ha llegado hasta hoy convertido en una de las corrientes filosóficas más duraderas de la humanidad. La cita que ha recuperado popularidad en los últimos tiempos es contundente en su sencillez: “Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir”. En pocos palabras, Confucio traza una distinción fundamental entre la supervivencia y el propósito. El arroz representa lo básico, lo indispensable para continuar; las flores, en cambio, simbolizan aquello que dota de sentido a la existencia: la belleza, el afecto, la contemplación. Esta tensión entre lo necesario y lo significativo recorre toda la obra del pensador chino. Para Confucio, vivir bien no significaba acumular riquezas ni alcanzar el poder, sino cultivar el carácter y actuar con coherencia moral. En Las Analectas se recoge otra de sus frases más conocidas: “El sabio encuentra alegría en el agua; el virtuoso encuentra alegría en la montaña”. El agua fluye y se adapta, igual que quien aprende sin cesar; la montaña permanece firme, como quien actúa siempre desde sus principios. La vigencia de estas palabras no es casual. En una época marcada por la inmediatez y el ruido constante, la filosofía de Confucio propone una pausa: la invitación a preguntarse qué hay en la propia vida que equivale a las flores. No se trata de grandes gestos ni de logros extraordinarios, sino de pequeños focos de sentido que, según el pensador, son los que sostienen una existencia plena. El término que emplea Las Analectas para referirse a esta dimensión no es “felicidad” en el sentido moderno, sino lè (乐), una palabra que se traduce mejor como alegría cotidiana: esa satisfacción tranquila que aparece cuando uno actúa conforme a lo que considera correcto y valioso. No un estado permanente de euforia, sino una serenidad que se sostiene. Confucio nunca prometió que la vida fuese sencilla ni que la virtud llegase sin esfuerzo. De hecho, también se le atribuye esta otra reflexión: “El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras”. Todo logro, toda plenitud, nace de una acumulación de actos pequeños y consistentes. Las flores no aparecen solas: hay que decidir comprarlas. En ese gesto cotidiano —elegir destinar una parte de los recursos propios a algo que no es estrictamente necesario pero sí profundamente humano— reside, para Confucio, la diferencia entre existir y vivir.