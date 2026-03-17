El Día del Padre volverá a marcar una fecha clave en el calendario español en 2026. Como cada año, la celebración coincidirá con el 19 de marzo, día de San José, aunque su impacto en la rutina laboral no será igual en todo el país. En 2026, el 19 de marzo caerá en jueves. Esta coincidencia abre la puerta a posibles puentes en algunos territorios, pero no todos los trabajadores podrán aprovecharlo, ya que no se trata de un festivo nacional obligatorio. Quienes deseen alargar el descanso podrán solicitar el viernes 20 de marzo como día libre, siempre que la empresa lo autorice. El calendario laboral en España permite que las comunidades autónomas definan parte de sus días festivos. Esto genera un escenario desigual, donde una misma fecha puede implicar descanso en unas regiones y jornada laboral normal en otras. Las comunidades autónomas que conservarán el 19 de marzo como día no laborable serán Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Galicia, Navarra y País Vasco. En estos territorios, la festividad de San José continúa incluida en el calendario oficial. Para quienes residan en estas regiones, el Día del Padre no solo será una fecha simbólica, sino también una oportunidad de descanso. En algunos casos, incluso puede favorecer escapadas o reuniones familiares más extensas. El mapa autonómico vuelve a marcar diferencias claras. Solo cinco comunidades han decidido mantener esta jornada como festiva, lo que responde tanto a tradiciones como a decisiones políticas sobre el calendario laboral. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la festividad coincide con las Fallas, uno de los eventos más importantes del año. Esto refuerza su carácter no laborable y su peso cultural. En Galicia, Murcia, Navarra y el País Vasco, el mantenimiento del festivo responde a una combinación de tradición religiosa y continuidad administrativa. Estas regiones han optado por conservar el 19 de marzo frente a otras alternativas posibles dentro de sus calendarios. En el resto del país, el 19 de marzo será un día laborable. Empresas, administraciones públicas y centros educativos funcionarán con normalidad, sin interrupciones vinculadas a la celebración. A pesar de ello, el Día del Padre mantiene su relevancia social. Muchas familias continúan celebrándolo con encuentros, regalos o actividades escolares, especialmente entre los más pequeños.