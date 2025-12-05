Confirmado por el Gobierno: las empresas ya no podrán obligar a sus empleados a trabajar el fin de semana.

El Tribunal Supremo ha establecido que las empresas no pueden obligar a sus empleados a trabajar en fin de semana, aunque sus contratos especifiquen una jornada de lunes a domingo, si esto supone una modificación sustancial de sus condiciones laborales.

En España, es habitual encontrar contratos que fijan la jornada laboral de lunes a domingo, sobre todo en comercios que abren fines de semana o en servicios esenciales como el sector sanitario, el transporte o los cuerpos de seguridad. Estos contratos se podrán mantener, pero siempre y cuando la extensión de la jornada se haya pactado a la hora de la firma.

Esta decisión judicial, basada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, representa un importante respaldo para miles de trabajadores españoles que se enfrentan a cambios unilaterales en sus horarios laborales sin la debida negociación previa.

El Supremo impedirá ampliar jornadas laborales durante el fin de semana en todos estos casos

La sentencia responde al caso particular de un grupo de 42 trabajadores que denunciaron a su empresa por pretender que acudieran a su puesto los fines de semana, amparándose en una cláusula contractual que contemplaba la posibilidad de trabajar toda la semana con dos días libres alternos.

La resolución del Tribunal Supremo marcó un precedente relevante. El fallo anuló la obligación empresarial de que un grupo de trabajadores realizara tareas en sábado y domingo. La compañía ha impuesto los cambios sin negociación previa, infringiendo lo estipulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Los trabajadores recurrieron ante el Tribunal Supremo denunciando que la empresa estaba infringiendo el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a que exista previo pacto de cualquier modificación sustancial de la jornada.

El fallo del Tribunal Supremo ante una empresa que obligaba a sus empleados a trabajar los fines de semana

Tras analizar el caso, el Alto Tribunal ha fallado a favor de los demandantes, declarando nula la decisión empresarial por tratarse de una alteración profunda y crucial de las condiciones laborales originales.

Según la sentencia, la decisión empresarial era nula porque introducía un cambio relevante en las condiciones laborales. El Supremo afirmó que la compañía “no podía decidir unilateralmente, y sin seguir el procedimiento del artículo 41 ET, que se pasara a prestar servicios de lunes a domingo”.

Esta decisión reforzó la protección de los trabajadores frente a cambios no pautados en sus condiciones. La clave es que una cláusula contractual que menciona un horario amplio no legitima cualquier modificación posterior.

El Supremo aclaró que si el trabajador desarrolla su jornada habitual de lunes a viernes, pasar a trabajar fines de semana altera su organización vital y laboral. Por eso requiere negociación y acuerdo.