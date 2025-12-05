La multinacional mantiene activas diversas búsquedas laborales en España. Cuáles son los perfiles requeridos, requisitos formativos y experiencia profesional necesaria para aplicar.

El empleo en grandes multinacionales sigue siendo una opción atractiva para los españoles que buscan estabilidad y desarrollo profesional. En el caso de Coca-Cola, una de las marcas más reconocidas del mundo, el interés es aún mayor gracias a su presencia consolidada y a sus beneficios laborales.

Actualmente, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) está en la búsqueda de personal para cubrir nuevas vacantes en diversas localidades de España. Las oportunidades se centran principalmente en áreas de logística y gestión de riesgos financieros, ofreciendo sueldos competitivos y un entorno laboral dinámico.

Coca-Cola continúa ampliando su plantilla en España con nuevas vacantes en áreas estratégicas. (Fuente: Shutterstock)

Empleos en Coca-Cola: Técnico de Servicio Técnico de Frío (Valencia)

Responsabilidades del puesto

Ejecutar políticas de mantenimiento y asistencia técnica para equipos de frío en coordinación con el área comercial.

Supervisar tareas de campo y de taller, controlando el cumplimiento de estándares de calidad y SLA.

Gestionar documentación técnica, resolver no conformidades y coordinar con el equipo comercial y clientes.

Asegurar la calidad del proceso y coordinar preinstalaciones y revisiones técnicas de equipos Dispensing.

Requisitos para aplicar

Formación en Ingeniería Técnica Industrial o afín , con nivel alto de inglés y dominio avanzado de herramientas ofimáticas.

Mínimo 3 años de experiencia en mantenimiento electromecánico o de instalaciones frigoríficas.

Se valoran conocimientos en microbiología y análisis de calidad (coliformes, aerobios).

Habilidades en análisis, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, proactividad y toma de decisiones.

Cómo aplicar a este empleo

Para aplicar a este puesto, haga clic aquí.

Empleos en Coca-Cola: National Key Account Senior Manager (Madrid)

Responsabilidades del puesto

Negociar acuerdos comerciales y desarrollar planes conjuntos con cuentas clave para maximizar crecimiento y rentabilidad.

Analizar clientes, canales y tendencias del mercado para diseñar estrategias comerciales efectivas.

Optimizar la asignación de recursos e inversiones para mejorar los resultados financieros (P&L).

Coordinar equipos virtuales y funciones internas para ejecutar planes con eficiencia y asegurar relaciones sostenibles.

Requisitos para postularse

Título universitario (valorable máster complementario) , nivel de inglés C1 y dominio avanzado de herramientas Office.

Mínimo 3 años de experiencia en ventas y liderazgo de equipos, especialmente en el canal Away From Home o bebidas.

Experiencia previa en apertura de nuevos mercados o canales , especialmente valorada.

Perfil con alta capacidad de comunicación, negociación, resolución de problemas, visión de negocio y toma de decisiones.

Cómo aplicar a este empleo

Para aplicar a este puesto, haga clic aquí.

Las vacantes incluyen puestos técnicos, comerciales y de gestión dentro de su estructura operativa Fuente: Shutterstock

Cómo postular a las oportunidades laborales de Coca-Cola

Los interesados en trabajar en Coca-Cola España deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de empleos de Coca-Cola Europacific Partners Filtrar por país y área de interés. Seleccionar el puesto y pulsar “Aplicar”. Rellenar el formulario con los datos requeridos. Enviar la solicitud online directamente desde la web.

La empresa gestiona todo el proceso de selección desde su plataforma, por lo que no es necesario enviar el currículum por correo. Se recomienda preparar una carta de presentación y mantener el perfil profesional actualizado.