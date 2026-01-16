La Agencia Estatal de Meteorología vuelve a activar alertas en gran parte de España por la llegada de una nueva borrasca que rompe la tregua térmica de las últimas semanas.

Madrid queda bajo aviso amarillo por nevadas , mientras Galicia entra en nivel naranja por lluvias persistentes , fuerte viento y un temporal marítimo significativo.

El cambio de tiempo avanza desde el norte peninsular y se extiende con rapidez. La AEMET advierte de precipitaciones intensas en el oeste de Galicia, rachas muy fuertes de viento en el área cantábrica y el Pirineo occidental, y un descenso progresivo de las temperaturas que deja heladas generalizadas en amplias zonas del interior.

En este contexto, el frío vuelve a instalarse como protagonista del inicio de la semana. Las previsiones oficiales anticipan valores mínimos que alcanzan los -6 grados en puntos del nordeste, con especial incidencia en áreas de montaña y mesetas, mientras la inestabilidad se mantiene en buena parte del territorio peninsular.

Madrid entra en aviso amarillo por nevadas

La Comunidad de Madrid se sitúa entre las regiones afectadas por el episodio invernal debido a la previsión de nieve en cotas medias y altas del Sistema Central.

La AEMET señala que las precipitaciones en forma de nieve pueden aparecer a partir de los 1200 o 1500 metros, con acumulaciones localmente relevantes en zonas de sierra.

Lluvias fuertes, ambiente gélido y vientos intensos marcarán el avance del Frente Frío 15 y un nuevo sistema invernal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aunque no se espera un temporal extremo en la capital, el aviso amarillo implica riesgo para la circulación y posibles afecciones puntuales en carreteras secundarias y accesos a áreas montañosas.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente durante las primeras horas del día y al final de la jornada.

Este escenario se suma a la persistencia de nieblas matinales, un fenómeno que continúa afectando a amplias zonas de la península. En Madrid, la combinación de frío, humedad y nubosidad baja puede reducir la visibilidad y aumentar la sensación térmica de frío.

¿Qué regiones concentran los avisos más severos por el temporal?

Galicia concentra el aviso de mayor nivel, con alerta naranja por lluvias fuertes y persistentes, rachas intensas de viento del sur y un temporal marítimo que deja olas de hasta cinco metros.

La AEMET advierte de un episodio especialmente activo en la fachada atlántica, con impacto en zonas costeras y del interior.

Cataluña también figura entre las comunidades bajo vigilancia, con avisos amarillos por bajas temperaturas. En comarcas como la Cerdanya, las mínimas pueden descender hasta los -6 grados, una situación que se extiende a áreas colindantes de la provincia de Lleida y eleva el riesgo de heladas intensas.

El resto del país experimenta un descenso térmico generalizado, con heladas débiles a moderadas en la mitad norte, el sudeste peninsular y la meseta Norte.

Según la AEMET, este patrón confirma el retorno de una masa de aire frío que marca un nuevo episodio invernal en pleno mes de enero.