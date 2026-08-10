Quienes utilizan cápsulas de café en España deberán prestar más atención a qué hacen con ellas después de preparar la bebida. El 12 de agosto de 2026 comienza a aplicarse con carácter general el nuevo Reglamento europeo sobre envases y residuos de envases, conocido como PPWR, que introduce un cambio importante para estos productos.

La novedad está en su consideración legal. El Reglamento (UE) 2025/40 incluye expresamente dentro del concepto de envase determinadas unidades monodosis de café, té y otras bebidas que se utilizan en una máquina y se desechan junto con el producto.

El cambio afecta directamente a las cápsulas de café usadas, que pasan a integrarse en el sistema europeo de gestión de envases. Sin embargo, hay un detalle fundamental: esto no significa que todas las cápsulas deban tirarse automáticamente al contenedor amarillo.

El material del que estén fabricadas y los sistemas de recogida disponibles seguirán siendo determinantes. Por eso, desde agosto será todavía más importante consultar las indicaciones de reciclaje correspondientes antes de deshacerse de una cápsula.

Ordenan el retiro urgente de unas capsulas de café de todos los supermercados del país. Imagen: archivo.

Qué cambia con las cápsulas de café desde el 12 de agosto

La fecha clave es el 12 de agosto de 2026. Aunque el nuevo Reglamento europeo entró en vigor en febrero de 2025, la Comisión Europea establece esa fecha para su aplicación general en los países de la Unión Europea.

Una de las novedades afecta directamente a las cápsulas de café. El PPWR incluye dentro de la definición de envase las unidades monodosis no permeables de café, té u otras bebidas concebidas para una máquina y destinadas a desecharse junto con el producto.

También contempla determinadas unidades permeables de té o café y otras unidades monodosis blandas que se eliminan después de utilizarse. El objetivo es establecer unas reglas comunes sobre productos que hasta ahora podían recibir tratamientos diferentes.

En España, el cambio es especialmente significativo. El Real Decreto 1055/2022 establecía una diferencia entre las cápsulas para máquinas de bebidas que quedaban vacías después de utilizarse y aquellas que se eliminaban junto con el café usado.

¿Dónde hay que tirar las cápsulas de café a partir de ahora?

Es probablemente la pregunta más importante para quienes tienen una cafetera de cápsulas: ¿hay que empezar a tirar todas las cápsulas de café al contenedor amarillo desde el 12 de agosto?

La respuesta es no necesariamente. La consideración jurídica como envase no convierte automáticamente al contenedor amarillo en el destino universal de cualquier cápsula utilizada.

Existen cápsulas de café fabricadas con aluminio, plástico, materiales compostables y combinaciones de diferentes componentes. Además, pueden conservar restos orgánicos de café después de utilizarse.

Por eso, el consumidor deberá comprobar las instrucciones correspondientes al producto y al sistema de recogida existente en su municipio. Cuando haya puntos específicos de recogida de cápsulas de café usadas, estos podrán seguir formando parte del sistema de gestión.

Qué hacer antes de tirar una cápsula de café

Para evitar errores, los consumidores pueden seguir tres pasos básicos:

Comprobar el material con el que está fabricada la cápsula.

Revisar las instrucciones de reciclaje indicadas por el fabricante o el sistema local de residuos.

Utilizar los puntos específicos de recogida cuando corresponda.

Por tanto, la nueva regla europea no puede resumirse simplemente como “todas las cápsulas al amarillo”. Lo que cambia es su consideración como envases y, con ella, el marco que regula su gestión cuando se convierten en residuos.

Por qué Europa cambia las reglas para las cápsulas de café

El problema de las cápsulas de café está relacionado con su propia composición. Separar correctamente el envase de los restos de producto y recuperar materiales como aluminio o plástico puede complicar su tratamiento.

El nuevo Reglamento pretende establecer reglas homogéneas en la Unión Europea y reducir la cantidad de residuos generados. Para ello introduce obligaciones que abarcan todo el ciclo de vida de los envases.

La regulación afecta desde el diseño y fabricación hasta la recogida y el reciclaje. Uno de sus objetivos centrales consiste en conseguir que los materiales utilizados puedan recuperarse de manera efectiva una vez terminada su vida útil.

Las cápsulas de café entran así en una transformación mucho más amplia. Europa pretende reducir progresivamente los envases innecesarios y avanzar hacia un mercado en el que el reciclaje y la reutilización tengan un peso mayor.

¿Pueden multarte por tirar mal una cápsula de café?

La entrada en aplicación del PPWR no introduce una multa europea automática para una persona que tire una cápsula individual en el cubo equivocado.

El Reglamento establece obligaciones sobre los envases y su gestión, pero no puede interpretarse como una nueva sanción general que comience a aplicarse a todos los consumidores españoles el 12 de agosto.

Otra cuestión son las normas de residuos y ordenanzas que puedan existir en cada territorio. Por eso, los consumidores deben respetar las instrucciones de separación y recogida vigentes en el lugar donde viven.

Tan solo en España se consumen 40.000 toneladas de capsulas de café. Fuente: Archivo

La gran novedad para las cápsulas de café es otra: Europa las incorpora expresamente al régimen jurídico de los envases en los supuestos previstos por el Reglamento, lo que afecta especialmente a cómo deberá organizarse su gestión.

¿Las cápsulas de café pueden ser más caras por el impuesto al plástico?

La nueva regulación también puede generar dudas sobre el precio. España ya tiene un Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, pero no es un nuevo tributo creado por el PPWR ni comienza el 12 de agosto.

El impuesto español entró en vigor el 1 de enero de 2023 y grava determinados envases de plástico no reutilizables. La Ley 7/2022 establece un tipo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado sujeto al impuesto.

Esto no significa que quien compre una caja de cápsulas de café vaya a encontrarse desde agosto con un nuevo impuesto europeo añadido directamente al ticket. El tributo afecta a determinados operadores y operaciones, como la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los productos incluidos en su ámbito.

Los costes regulatorios pueden influir en las decisiones empresariales y eventualmente trasladarse a los precios, pero no existe una nueva “tasa de las cápsulas de café” que Bruselas vaya a cobrar directamente al consumidor desde el 12 de agosto.

Las reglas sobre envases serán todavía más estrictas desde 2030

El cambio de agosto es solo una parte del calendario previsto por el Reglamento de envases. Europa ha establecido objetivos progresivos que se extenderán durante la próxima década.

El PPWR persigue una reducción de los residuos de envases per cápita del 5% para 2030, 10% para 2035 y 15% para 2040, tomando 2018 como referencia.

A partir de 2030 también comenzarán determinadas restricciones sobre formatos específicos de plástico de un solo uso. El Reglamento contempla, entre otros supuestos, determinados envases individuales utilizados para condimentos, salsas, azúcar y productos similares en hostelería, sujetos a las condiciones y excepciones previstas.

El objetivo final va mucho más allá de las cápsulas de café. La UE busca reducir residuos, aumentar la reciclabilidad y hacer que quienes comercializan envases asuman una mayor responsabilidad sobre lo que sucede con ellos después de utilizarlos.

Cápsulas de café: qué deberán recordar los consumidores desde el 12 de agosto

Para quienes utilizan cápsulas de café diariamente, hay una idea que conviene recordar: desde el 12 de agosto de 2026 cambia el marco europeo que regula estos productos y determinadas cápsulas pasan a estar expresamente consideradas como envases.

Esto obliga a prestar más atención a su correcta gestión después del consumo. No todas deberán ir necesariamente al contenedor amarillo, porque el destino adecuado dependerá del material, las instrucciones del producto y el sistema de recogida correspondiente.

Tampoco aparece una multa europea automática ni un nuevo impuesto directo para quien compre cápsulas. El principal cambio está en la consideración jurídica del producto y en las obligaciones que se derivan para la gestión de sus residuos.

Así, algo tan cotidiano como preparar un café y tirar después la cápsula entra desde este agosto en una nueva etapa regulatoria en Europa.