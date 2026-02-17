La jornada de este martes estará marcada por un predominio anticiclónico en la mayor parte del país, aunque el extremo norte peninsular registrará precipitaciones relevantes y nevadas en cotas medias del Pirineo. La Agencia Estatal de Meteorología anticipa además la persistencia de calima en Canarias y avisos por riesgo de deshielos en varias comunidades del noreste. El paso de frentes afectará principalmente a Galicia, el área cantábrica y el entorno pirenaico, donde se podrán acumular cantidades importantes de lluvia durante las primeras horas del día. En el resto del territorio dominarán los cielos poco nubosos o despejados, con ascenso generalizado de las temperaturas máximas salvo en el nordeste catalán. La nieve hará acto de presencia en el Pirineo a partir de los 1300 metros, con una cota que tenderá a subir por encima de los 1800. Aragón, Castilla y León y Navarra mantienen aviso amarillo por riesgo de deshielos, en un contexto de heladas débiles en zonas altas. Las precipitaciones más significativas se localizarán en Galicia, Cantabria, País Vasco y el entorno del Pirineo. En algunos puntos del interior oriental cántabro y del norte vasco se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas, acumulados que ya comenzaron a registrarse desde la jornada anterior. En Galicia, las lluvias serán débiles a moderadas y tenderán a remitir conforme avance el día, especialmente en la mitad oriental. En Asturias y Cantabria se espera un comportamiento similar, con cielos cubiertos durante la madrugada y una progresiva apertura de claros. Navarra y La Rioja también registrarán precipitaciones a primeras horas, sobre todo en áreas de montaña, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse. En Castilla y León las lluvias quedarán restringidas a zonas montañosas del norte y el Sistema Central, con una cota de nieve elevada. Las temperaturas máximas subirán en amplias zonas del país, con ascensos más notorios en el tercio sureste peninsular. En contraste, el extremo nordeste de Cataluña experimentará descensos. Las mínimas bajarán en el nordeste y en el interior occidental, mientras que Baleares apenas registrará cambios. El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, con mayor intensidad en la mitad norte y el tercio oriental. Baleares podrá registrar rachas de hasta 70 kilómetros por hora y alcanzar los 140 en cumbres de la sierra de Tramuntana. También se prevén rachas muy fuertes en zonas altas del noroeste y del sistema Ibérico. En Canarias persistirá la calima, con concentraciones significativas en vertientes sureste de las islas de mayor relieve, aunque con tendencia a disminuir. Las temperaturas en el archipiélago apenas variarán y el viento será flojo en general. La jornada, en definitiva, combinará estabilidad generalizada con focos de inestabilidad concentrados en el norte, donde la lluvia y la nieve marcarán el pulso meteorológico del día.